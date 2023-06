Incubo moscerini: come eliminare questo fastidioso problema

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Moscerini sui vetri e sulla carrozzeria: i migliori prodotti per eliminarli

Guidare con il parabrezza dell’auto perfettamente pulito e privo di aloni è fondamentale per avere un’ottima visibilità e quindi garantire la sicurezza su strada. Capita però, soprattutto durante la stagione estiva, di avere a che fare con moscerini e insetti che si appiccicano al vetro, sporcandolo e rendendo la visibilità all’esterno più complicata.

Ci sono comunque tanti metodi efficaci per eliminare i moscerini dal parabrezza, vediamo come fare e quali prodotti acquistare.

Come rimuovere gli insetti dal parabrezza

Oltre a essere assolutamente antiestetica, la presenza dei moscerini e degli insetti attaccati al vetro dell’auto può trasformarsi in un pericolo per l’automobilista e per gli altri utenti della strada, perché riduce la visibilità verso l’esterno.

Ecco perché è importante trovare il metodo e i prodotti giusti per eliminare i moscerini che si attaccano al parabrezza della macchina. Attenzione a non azionare il tergicristalli, perché nella maggior parte dei casi potrebbe peggiorare la situazione, andando a spalmare sul vetro tutti i residui di insetti.

Esistono comunque dei prodotti specifici – sgrassatori o detergenti – che aiutano a rimuovere le macchie lasciate dagli insetti, tornando a far splendere il parabrezza e ripristinando la visibilità sulla strada.

Negli anni sono state sperimentate anche differenti metodologie fai da te, come quella che consente di pulire il vetro dai moscerini usando acqua calda, sapone per piatti e un cartoncino che aiuta a togliere le incrostazioni dalle zone più sporche. L’ideale però è affidarsi a prodotti professionali, che possono tornare a far splendere i vetri della macchina senza lasciare alcun tipo di residuo.

Un accorgimento importante da ricordare: per pulire alla perfezione il parabrezza, gli altri vetri e la carrozzeria dell’auto, l’ideale sarebbe eliminare tutti gli insetti e i residui dei moscerini entro 48 ore dall’impatto, altrimenti i detriti seccano e diventano molto più difficili da rimuovere. Vediamo quali sono i migliori prodotti che vi consigliamo di acquistare.

Detergente spray per eliminare i moscerini dal vetro

Ma-Fra Killer detergente spray per auto, elimina macchie e tracce di moscerini in modo facile e veloce senza strofinare. Su Amazon, a un prezzo super conveniente, c’è la confezione di 500 ml.

È un prodotto specifico, la cui formulazione serve proprio per sciogliere ed eliminare le fastidiose macchie di moscerini e insetti dalla carrozzeria, dai fanali, dai vetri, dal paraurti. È molto semplice da usare e agisce rapidamente e senza il bisogno di strofinare, rischiando di rovinare le superfici.

Attenzione a non usare il prodotto sotto l’esposizione diretta dei raggi solari e sulla carrozzeria calda. Ricordare inoltre che è studiato apposta per insetti e moscerini, quindi non elimina altre tipologie di macchie, come quelle create alla resina degli alberi.

Prodotto anti resina e moscerini

VIA Moscerini, confezione da 750 ml. È il prodotto ideale per eliminare gli insetti secchi sulle superfici dell’auto, ma anche per rimuovere facilmente la resina degli alberi.

Come si usa:

spruzzare il prodotto e attendere alcuni minuti;

risciacquare ad alta pressione o aiutandosi con una spugna e acqua.

Liquido per tergicristalli auto

Per tenere il parabrezza sempre ben pulito e migliorare la visibilità verso l’esterno e la sicurezza stradale, è bene che la vaschetta del liquido lavavetri sia sempre piena. Vi consigliamo la tanica da 4,5 litri di Ma-Fra, Tergy Cristalvetro, pronto all’uso e anticalcare. Prodotto al profumo di limone, non lascia aloni. Elimina ogni traccia di smog, insetti, sporco ostinato.