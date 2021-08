Come ottenere gli incentivi per la rottamazione auto e risparmiare

editato in: da

Il mese scorso, con il Decreto Sostegni Bis, lo Stato ha finanziato con ulteriori 350 milioni di euro gli incentivi auto, così divisi:

200 milioni per acquistare, solo con rottamazione, i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2;

60 milioni per extrabonus e acquistare veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2;

50 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni solo per i veicoli elettrici. Restano invariati i contributi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e quindi prenotabili in base alla “Massa Totale a Terra -MTT” e all’alimentazione;

40 milioni per veicoli di categoria M1 usati, di classe Euro non inferiore a 6 e emissioni fino a 160 g/km di CO2. Bonus fino 2.000 euro, calcolato in base alla fascia di emissione. Per usufruire del contributo è necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i 10 anni.

Il Mise ha riaperto la piattaforma per la richiesta a partire dallo scorso 2 agosto.

Quanto valgono gli incentivi auto nel 2021 e quanto durano

Per quanto riguarda le auto nuove, può ottenere il bonus chi compra, con o senza rottamazione, un veicolo per il trasporto persone con al massimo 8 posti oltre al conducente e prezzo di listino non maggiore di 40.000 euro.

Si può aggiungere anche l’incentivo per auto elettriche e ibride ricaricabili (il famoso Ecobonus), ma solo con sconto di 2.000 euro della concessionaria per la rottamazione di un’auto di almeno 10 anni e di 1.000 euro senza rottamazione (prezzo di listino non superiore a 50.000 euro).

Quanto vale il bonus per auto nuove:

fino a 10.000 euro per auto nuova con emissioni inferiori a 20 g/km e rottamazione, sommando i 6.000 di bonus, più 2.000 euro di incentivo statale e 2.000 euro più Iva di sconto concessionaria;

per auto nuova con emissioni inferiori a 20 g/km e rottamazione, sommando i 6.000 di bonus, più 2.000 euro di incentivo statale e 2.000 euro più Iva di sconto concessionaria; 6.000 euro senza rottamazione per auto con emissioni 0-20, considerando 4.000 di Ecobonus, 1.000 di incentivo statale, altri 1.000 più Iva di sconto in concessionaria;

senza rottamazione per auto con emissioni 0-20, considerando 4.000 di Ecobonus, 1.000 di incentivo statale, altri 1.000 più Iva di sconto in concessionaria; 2.500 eur o per l’acquisto di auto nuova con emissioni tra 21 e 60 g/km con rottamazione, più 2.000 euro di nuovo incentivo statale e 2.000 euro + Iva di sconto concessionaria;

o per l’acquisto di auto nuova con emissioni tra 21 e 60 g/km con rottamazione, più 2.000 euro di nuovo incentivo statale e 2.000 euro + Iva di sconto concessionaria; senza rottamazione sono 1.500 euro di Ecobonus, 1.000 euro di incentivo statale e altri 1.000 più Iva di sconto concessionaria ( 3.500 euro );

); auto nuova con emissioni 61-135 g/km, il bonus si ottiene solo con la rottamazione ed è pari a 1.500 euro più 2.000 euro + Iva di sconto venditore (3.500 euro).

Il bonus auto usate invece è per coloro che comprano vetture di seconda mano Euro 6, benzina o diesel, con prezzo superiore a 25.000 euro. È necessaria la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del gennaio 2011 o con più di 10 anni e intestato all’acquirente o a un suo familiare convivente.

Quanto vale il bonus:

2.000 euro per auto usate con emissioni di CO2 0-60 g/km;

per auto usate con emissioni di CO2 0-60 g/km; 1.000 euro per auto con emissioni 61-90;

per auto con emissioni 61-90; 750 euro per la fascia 91-160.

I bonus sono disponibili fino a esaurimento fondi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Come ottenere il bonus rottamazione auto

Il contributo viene corrisposto dal venditore all’acquirente attraverso compensazione con il prezzo di acquisto. Sono i costruttori o importatori del mezzo nuovo a rimborsare il venditore dell’importo del contributo.

Le imprese costruttrici o importatrici devono però ricevere dalle concessionarie tutta la documentazione necessaria e poi possono recuperare l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.

Per questo motivo, per ottenere il bonus, il nostro consiglio è quello di rivolgersi direttamente al concessionario per sapere se e quanto puoi risparmiare rottamando un vecchio veicolo e acquistando un’auto nuova.

Che documenti servono per demolire una macchina

Quando consegnate l’auto vecchia da rottamare, è necessario portare anche:

le targhe;

la Carta di Circolazione;

il Certificato di Proprietà (cartaceo o digitale, oppure il foglio complementare);

codice fiscale e carta di identità del proprietario del mezzo.

Quale macchina comprare con gli incentivi

Se avete intenzione di comprare un’auto elettrica, è il momento giusto. Infatti si tratta dei modelli che rientrano nella fascia da 0 a 20 g/km di CO2, per i quali si può arrivare a risparmiare fino a 10.000 euro. Rientrano poi nella fascia da 21 a 60 g/km di CO2 le auto ibride plug-in, una via di mezzo tra le elettriche e le motorizzazioni tradizionali a cui siamo abituati, per le quali si possono risparmiare fino a 6.500 euro. E infine ci sono tutte le vetture mild hybrid, full hybrid, diesel, benzina, GPL e metano che rientrano nella fascia di emissioni di CO2 61-135 g/km (Euro 6), per le quali si possono risparmiare fino a 3.500 euro.