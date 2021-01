Tutti i bonus e gli incentivi auto e moto del 2021

editato in: da

La nuova Legge di Bilancio 2021 ha introdotto degli incentivi per i cittadini che hanno intenzione di acquistare auto o moto nuove nell’anno in corso. Per le auto elettriche e ibride si tratta di sconti concessi con e senza rottamazione di un vecchio veicolo, per quanto riguarda invece i veicoli Euro 6 ci sono alcune differenze in base alla fascia di emissioni in cui rientrano.

Cambiano gli importi e la durata, i contributi valgono per tutto il 2021 per i veicoli elettrici e ibridi e fino a giugno per le auto Euro 6. Per fronteggiare la crisi economica scatenata dall’emergenza Covid-19, la Legge di Bilancio 2021 prevede una serie di misure che vediamo di seguito.

Eco-incentivi per l’acquisto di auto nuove

Per quest’anno sono stati rimodulati gli eco-incentivi previsti per l’acquisto di auto nuove. Ci sono dei requisiti fondamentali da rispettare per poter beneficiare dei nuovi bonus. Le condizioni sono le seguenti:

auto nuove con un prezzo di listino inferiore a 61.000 euro IVA inclusa;

auto con al massimo otto posti (conducente escluso);

vetture immatricolare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Gli sconti sono differenti, a seconda delle emissioni di CO2 dell’auto che si vuole comprare:

da 0 a 21 g-CO2/km da 6.000 a 10.000 euro con la rottamazione di una macchina Euro 1, 2, 3, 4;

da 6.000 a 10.000 euro con la rottamazione di una macchina Euro 1, 2, 3, 4; da 21-60 g-CO2/km invece rispettivamente 3.500 e 6.500 euro;

invece rispettivamente 3.500 e 6.500 euro; da 61 a 135 g/km, 3.500 euro solo con rottamazione.

Incentivi per l’acquisto di auto elettriche con ISEE inferiore a 30.000 €

Altro incentivo dedicato alle famiglie che hanno un ISEE inferiore a 30.000 euro. Il bonus vale per gli acquisti, anche in leasing, fatti entro il 31 dicembre 2021, di un’auto elettrica con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro (IVA esclusa) e potenza fina a 150 kW. Bonus non cumulabile con gli altri incentivi auto, pari al 40% del prezzo. Sarà erogato fino a esaurimento dei fondi disponibili (20 milioni).

Bonus per l’acquisto di moto elettriche e ibride

Per l’acquisto di moto elettriche o ibride invece è stato prorogato il bonus già esistente, attivo ora fino al 2026. L’incentivo sarà erogato per l’acquisto di moto nuove di fabbrica, elettriche o ibride e immatricolate in Italia nel 2021 usufruendo di: