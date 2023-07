Importante novità per chi va in vacanza in Croazia

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Telepass Europeo: da luglio 2023 è valido anche in Croazia

Il sistema Telepass è molto comodo per chi viaggia spesso in autostrada, visto che consente di oltrepassare i caselli senza fermarsi (spesso ci sono lunghissime code d’attesa) per pagare il pedaggio.

A cosa serve

Telepass velocizza i viaggi e fluidifica il traffico, motivi per il quale è molto apprezzato dai viaggiatori che lo utilizzano. La grande novità di quest’anno è che tutti coloro che hanno programmato le loro vacanze in Croazia potranno utilizzarlo per le autostrade del Paese: viaggiare in Croazia così sarà più veloce e più comodo, grazie al nuovo accordo stretto tra Hrvatske Autoceste d.o.o e Telepass.

Come si usa Telepass in Croazia

Non serve alcuna apposita attivazione per poter usare il Telepass anche in Croazia. Per poter pagare i pedaggi delle autostrade croate usando il sistema automatico europeo è sufficiente avere l’abbonamento valido in Europa attivo.

Per poterlo usare in maniera efficace, come avviene in Italia, è necessario passare sulle corsie che accettano pagamento Telepass, che in Croazia sono contrassegnate con il logo FAST ENC o ENC bianco su cartello a sfondo verde.

Cosa fare se non si possiede Telepass Europeo

Per tutti coloro che non hanno ancora attivo l’abbonamento Telepass Europeo invece è molto semplice adeguarsi. Basta sottoscrivere l’abbonamento, è possibile farlo anche autonomamente online, in modo rapido e semplice.

Il costo di attivazione è di 6 euro, mentre poi si paga un canone mensile di 2,40 euro, solo ed esclusivamente se si usa il dispositivo. È un abbonamento che funziona in maniera differente rispetto a quello classico Telepass.

Dove vale il Telepass Europeo

Da oggi quindi il Telepass Europeo è valido anche in Croazia, oltre che nei Paesi dove era già attivo – fuori dall’Italia – che sono Francia, Spagna e Portogallo, dove il servizio funziona già da parecchio.

Come richiedere il Telepass

La richiesta del Telepass è molto semplice e può essere effettuata in differenti modi: online, presso lo sportello Poste Italiane, presso un Punto Blu o in banca.

La via più tradizionale è il Punto Blu: si tratta dello sportello dedicato Telepass, in cui è possibile sottoscrivere il contratto. Basta indicare il conto corrente sul quale addebitare gli importi per i pedaggi autostradali per ricevere immediatamente il dispositivo da applicare in auto.

Il Telepass può essere richiesto anche online, sul sito ufficiale. Basta registrarsi, fornire il numero di targa, l’IBAN del conto corrente, la fotocopia di un documento di identità e inviare il contratto firmato.

Infine l’attivazione può avvenire anche presso l’ufficio postale, solo per i titolari di un Conto Banco Posta, e la banca.

Quanto costa

Ci sono differenti abbonamenti che è possibile sottoscrivere con Telepass, puoi scoprirli direttamente sul sito ufficiale. Per avere il dispositivo e utilizzare i servizi legati alla mobilità oggi ci sono differenti offerte, tutte prevedono il pagamento di un canone mensile: