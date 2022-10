L’imperdibile mini compressore in offerta su Amazon

Fonte: 123RF Uomo alla guida dell'auto: con il mini compressore risparmi carburante

In esclusiva per tutti i clienti Amazon Prime nelle giornate di oggi e domani, 11 e 12 ottobre 2022, ci saranno degli sconti imperdibili per qualsiasi categoria e ogni tasca. Anche per il settore auto e moto alcuni prodotti sono proposti a prezzi mozzafiato, scontati fino al 50% e oltre.

Il consiglio quindi è quello di non lasciarsi scappare le offerte su quello che vi interessa maggiormente, per evitare di acquistare gli articoli che desiderate a un prezzo decisamente più alto tra pochi giorni. Noi per oggi abbiamo captato una strepitosa offerta sul mini compressore per auto portatile, che ognuno di noi dovrebbe sempre avere a portata di mano. Non dimenticate infatti che viaggiare con gli pneumatici sgonfi, oppure eccessivamente gonfi, può essere pericoloso oltre che dannoso sui consumi di carburante.

Le offerte sui prodotti del comparto motori

L’Amazon Prime Day coinvolge milioni di persone in tutto il mondo e viene coinvolto anche il comparto motori. Il colosso propone strepitose offerte anche sugli articoli per auto, moto e camper, tra cui: i prodotti per la cura, la pulizia e la manutenzione dell’auto, l’abbigliamento per i motociclisti, gli strumenti più utili alla guida, gli articoli per gli amanti dei motorsport e i prodotti da auto per l’inverno. Vediamo la scelta che abbiamo fatto per voi.

Compressore per auto e moto: a cosa serve

Come sappiamo, il controllo della pressione delle gomme dell’auto dovrebbe essere fatto periodicamente. Si tratta infatti di un’operazione fondamentale per garantire la sicurezza alla guida, sia per il guidatore, che per i passeggeri e gli altri utenti della strada.

Gonfiare troppo o troppo poco gli pneumatici, come abbiamo già detto, può avere numerose conseguenze sul comportamento del veicolo: si rischia di compromettere la sicurezza al volante, ma anche di forare più facilmente e infine di aumentare l’usura delle gomme stesse e i consumi di carburante, aspetto da non sottovalutare, visto i continui aumenti dei prezzi del carburante alla pompa.

Un recente studio della Commissione Europea conferma che pneumatici non sufficientemente gonfi possono aumentare il consumo di carburante fino al 4%: l’attrito fa compiere al veicolo uno sforzo maggiore. La durata inoltre può diminuire del 45%. Per questo il nostro consiglio è tenere sempre in auto un compressore portatile digitale: economico, compatto e facile da usare.

Sicurezza alla guida: come usare il compressore

Lo strumento ideale per gonfiare le gomme in qualsiasi occasione, facile da usare per tutti e anche da trasportare, visto il suo peso ridotto e l’ingombro quasi nullo. Purtroppo, durante un viaggio in moto o in auto, può capitare a chiunque di ritrovarsi in strada con uno o più pneumatici sgonfi; avere il compressore consente di non dover correre alla ricerca della prima stazione di servizio disponibile.

A parte gli imprevisti, che sono all’ordine del giorno, è fondamentale prestare attenzione alla pressione delle gomme costantemente, per non sottovalutare gli aspetti della sicurezza e dei consumi. Una pressione errata espone il veicolo a rischi quali la perdita di controllo, l’esplosione di una gomma, movimenti più difficili dello sterzo, l’allungamento dello spazio di frenata sul fondo bagnato, l’usura dei bordi del battistrada e del cerchione, la poca resistenza all’aquaplaning.

I vantaggi del compressore digitale portatile

Uno strumento molto utile, che può essere utilizzato da chiunque e che si può trasportare ovunque: è questo il compressore digitale portatile. Per usarlo basta impostare la pressione desiderata, visibile sul display, e applicare l’ugello del compressore, da cui fuoriesce l’aria, alla valvola della ruota: bastano pochi secondi per iniziare a gonfiare le gomme in automatico. I modelli digitali, nel momento in cui raggiungono la pressione desiderata, si fermano, evitando un eccessivo gonfiaggio eccessivo o una bassa pressione.

Il miglior prodotto in offerta consigliato da Virgilio Motori

Per non perdere lo sconto speciale in questi Amazon Prime Day, abbiamo trovato lo strumento che fa al caso vostro, proposto oggi a un prezzo eccezionale. Si tratta del Mini Compressore Michelin (misure 22cm x 18cm x 9cm), strumento di precisione da 0,05 bar fino a 7 bar, dotato di presa USB, LED light e presa ausiliaria 12V. Con tubo flessibile da 60 cm con raccordo in ottone e di una custodia per la sistemazione degli accessori.

Il prodotto gode di ottime recensioni, che abbiamo letto su Amazon. Molto amato per le sue dimensioni così ridotte, che permettono agli utenti di portalo ovunque. Efficiente sin dal primo utilizzo, porta infatti le gomme alla pressione ottimale prescelta in pochissimi minuti. Le impostazioni sono semplici, gli acquirenti hanno amato la luce LED, molto utile e luminosa, per facilitare le operazioni in qualsiasi condizione.

Viene usato per gonfiare le gomme di auto e moto. Il comodissimo display integrato indica la pressione precisa e in tempo reale, in modo da non dover svitare e riavvitare il tubo nel caso in cui, una volta terminata l’operazione, ci si rende conto che le gomme non sono abbastanza gonfie, o lo sono troppo. Basta premere il tasto start per proseguire nel gonfiaggio. Le dimensioni contenute permettono di riporlo in piccoli spazi, oltre che di trasportarlo ovunque, come abbiamo già visto. Un prodotto unico, venduto a un prezzo speciale in questi giorni.

Il mini compressore portatile di Michelin che vi consigliamo vanta moltissime recensioni positive. È apprezzato per il fusibile sulla presa; è programmabile, una volta seguite le istruzioni, molto chiare, il funzionamento è semplice: basta collegare lo strumento alla presa e poi la ghiera del tubo dell’aria alla valvola.

Con l’apposito pulsante è necessario scegliere la scala in BAR, e sul display compare la pressione dello pneumatico. Si imposta la pressione desiderata (con i tasti + e -), si preme il pulsante di start e il gioco è fatto, il compressore inizia a gonfiare e in genere impiega da 3 ai 5 minuti per raggiungere il valore desiderato.

La luce LED è molto utile in caso sia buio e quindi il collegamento del compressore risulti più complesso. Si tratta di uno dei migliori nella categoria, compatto ed ergonomico, tecnicamente vantaggioso perché si può usare per bici, moto e auto. Pesa solo 1,2 kg, quindi è maneggevole e facile da trasportare. Uno strumento di qualità, che può durare nel tempo, e che sicuramente può essere utile in tutte le situazioni di emergenza, ma anche per la consueta manutenzione auto.