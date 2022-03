I migliori compressori per auto e moto: guida all’acquisto

Controllare spesso la pressione delle gomme dell’auto è un’operazione fondamentale per garantire la nostra sicurezza alla guida e quella dei passeggeri. Gonfiare troppo o troppo poco gli pneumatici, infatti, può avere numerose conseguenze sul comportamento della nostra vettura che vanno dai rischi per la sicurezza al volante, al rischio foratura durante un viaggio, fino ad un aumento dei consumi dell’auto e dell’usura delle gomme.

La Commissione Europea, in uno studio recente, ha calcolato che le gomme non sufficientemente gonfie possono aumentare il consumo di carburante fino al 4%, visto che l’attrito fa compiere al veicolo uno sforzo maggiore, e che la loro durata può diminuire del 45%. Per risolvere tutti questi problemi e far fronte ad ogni eventuale emergenza, vi consigliamo di tenere sempre in auto un compressore portatile digitale, che è uno strumento economico, compatto e facile da utilizzare per tutti.

Emergenze e sicurezza alla guida: uno strumento indispensabile

Il compressore portatile digitale è lo strumento ideale per gonfiare le gomme dell’auto e della moto ovunque ci si trovi, anche in caso di emergenza. Può capitare a tutti, infatti, di ritrovarsi in strada con uno o più pneumatici sgonfi e di dover correre alla ricerca della prima stazione di servizio disponibile per gonfiare gli pneumatici. Non proprio il massimo della vita, specialmente quando questo accade in vacanza, durante un viaggio verso le proprie mete preferite, o in un momento della giornata particolarmente incasinato, tra impegni lavorativi e strade trafficate.

Al di là degli imprevisti, però, sussiste un vero e proprio tema sicurezza. Il grosso problema è quello relativo alla pressione delle gomme che deve sempre essere ottimale per evitare rischi inutili e pericoli su strada, quali per esempio: il rischio di un’esplosione della gomma, movimenti più difficili dello sterzo, l’allungamento dello spazio di frenata sul fondo bagnato o umido, l’usura dei bordi del battistrada e del cerchione, la poca resistenza all’aquaplaning. Fortunatamente tutti questi problemi possono essere risolti facilmente, acquistando un compressore digitale portatile.

Come funziona il compressore digitale per auto e moto

Il compressore digitale si può trasportare ovunque ed è anche molto facile da usare per tutti. Per utilizzare il compressore, infatti, non bisogna essere dei meccanici di Formula 1, basta semplicemente impostare la pressione desiderata sul display dell’apparecchio e applicare l’ugello del compressore, da cui fuoriesce l’aria, alla valvola della ruota: dopo pochi secondi, il compressore inizierà a gonfiare le gomme in automatico. I modelli digitali, quando raggiungono la pressione desiderata, si fermano da soli, in modo da evitare i rischi di un gonfiaggio eccessivo o di una bassa pressione degli pneumatici.

I migliori compressori per auto e moto

Il compressore portatile esiste in differenti modelli e varianti, sia per auto che per moto. Vediamo i migliori strumenti che abbiamo selezionato per voi su Amazon.

Lasciati guidare dall’esperienza di Xiaomi

Il primo compressore che ci sentiamo di consigliarvi è quello di Xiaomi, ottimo prodotto di un noto brand, recensito positivamente da migliaia di utenti. Il prezzo è accessibile a tutti. Si tratta di un compressore digitale portatile con sensore di pressione, che può essere molto utile per gonfiare le gomme dell’auto e della moto, ma anche delle bici e dei monopattini elettrici.

Tra i suoi punti di forza: piccole dimensioni, comodità nel trasporto, leggerezza, batteria ricaricabile. Il compressore di Xiaomi, inoltre, sfrutta l’ottima tecnologia del marchio ed è dotato di differenti programmi predefiniti che lo rendono uno strumento più facile da utilizzare per tutti.

Amazon Basics, il compressore per tutti

Altra proposta tra i compressori portatili è quella di Amazon Basics. Questo prodotto è compatto e dotato di una comoda borsa, molto pratica per il trasporto. Il prezzo di soli 27 euro è accessibile alla maggior parte degli utenti. È progettato per chi viaggia in auto o in moto ogni giorno e ha bisogno di un compressore semplice per evitare i problemi dell’ultimo minuto. Basta collegare il compressore alla presa accendisigari dell’auto ed entra subito in funzione. Grazie a manometro digitale, luce LED e tubo flessibile di cui è dotato, è possibile raggiungere in maniera pratica e veloce qualsiasi gomma

WindGallop, la proposta più economica

Il mini compressore portatile per auto WindGallop è uno dei più economici su Amazon. Una proposta molto interessante, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Costa meno di 23 euro, è accessibile a chiunque. I suoi punti di forza? Sicuramente la facilità di utilizzo, ma non solo:

– è molto rapido, è potente, stabile e poco rumoroso. Bastano solo 5 minuti per poter gonfiare una gomma 195/65R15 da 0 a 35 psi;

– insieme al compressore sono venduti tre adattatori per valvole

– il tubo è abbastanza lungo e flessibile da permette di raggiungere qualunque gomma che necessita di gonfiaggio

Astroal: il compressore multi-funzione

Per poco più di 30 euro è possibile comprare il compressore portatile di Astroal. Un sistema ultra versatile e multifunzione, adatto sia per gonfiare le gomme della moto e dell’auto, che per quelle della bici o di altri veicoli, ma non solo: con i suoi tre adattatori aggiuntivi, può essere usato anche per il gonfiaggio di oggetti per il tempo libero, attrezzature sportive, e molto altro ancora. È dotato di schermo LCD, che mostra i progressi con quattro unità di misura, luce LED che permette un facile uso anche di notte, e di manometro digitale; lo strumento consente di impostare la pressione desiderata e, durante il suo utilizzo, una volta raggiunta, si spegne automaticamente. Ha inoltre una garanzia di 3 anni

Scelta Premium

Per chi cerca una qualità professionale consigliamo il compressore portatile Oasser, dotato di una grande varietà di funzioni e accessori che aumentano considerevolmente le capacità del prodotto.

Ecco tutti i vantaggi di questo articolo:

-batteria da 20V e 2000 mAh incorporata e ricaricabile

-esclusivo motore a gonfiaggio rapido: uno pneumatico vuoto può essere riempito in 3 minuti e la batteria completamente carica può far sì che il compressore riempia 6 pneumatici vuoti

-display digitale che può mostrare la pressione corrente degli pneumatici e preimpostare la pressione desiderata contemporaneamente

-6 luci LED super luminose ideali per le emergenze o i lavori notturni

-dissipazione del calore efficiente e spegnimento automatico

-Numerosi altri accessori tra cui cavo di ricarica USB, adattatore per valvola presta, ago a sfera e diversi ugelli e adattatori che si adattano ad auto, moto, biciclette, palloni, canotti e giochi gonfiabili