Guidare in costume da bagno e ciabatte: cosa si rischia

Come ogni anno, ogni volta che esplodono il caldo e la stagione estiva i quesiti degli automobilisti rimangono sempre gli stessi. Ci si chiede se è possibile guidare con le ciabatte o infradito ai piedi, o addirittura scalzi, e con il costume da bagno, senza maglietta.

La cosa fondamentale è guidare sempre in sicurezza, per evitare sinistri e problemi. L’abbigliamento da spiaggia è ideale tra sabbia e mare, ma non di sicuro al volante. Guidare con le ciabatte infatti può essere pericoloso, si perde la sensibilità dei pedali, lo stesso avviene a piedi nudi. Diventa davvero difficile frenare all’improvviso o reagire a qualsiasi imprevisto.

In Italia, come anche nella maggior parte dei Paesi europei la legge non vieta esplicitamente la guida con le infradito, si rischia comunque una sanzione per “limitazione di libertà di movimento”. Per questo motivo, quando si rientra da una giornata in spiaggia e ci si rimette al volante, è importante sostituire le ciabatte con delle scarpe chiuse e comode.

Attenzione anche alla guida in costume da bagno o comunque senza la maglietta, a petto nudo. Lo sfregamento della cintura di sicurezza sulla pelle, soprattutto col caldo e il sudore, può causare delle fastidiose e pericolose scottature, che distraggono dalla guida. Non dimenticate inoltre di tenere i vostri bimbi nei seggiolini, anche quando dovete percorrere pochissimi metri dalla spiaggia a casa o all’albergo, basta davvero un soffio per far accadere l’irreparabile.

Se affrontate un lungo viaggio non dimenticate di fare delle soste per riposare e per mangiare e bere; oltretutto, tenete sempre dell’acqua fresca in auto da bere durante il tragitto, l’idratazione è fondamentale per tenere alta l’attenzione alla guida.

Ultimo avvertimento, ma non per importanza, riguarda la postura che si tiene mentre si è al volante. Quando fa molto caldo, ad esempio, è abitudine diffusa guidare con il gomito appoggiato al finestrino e il braccio fuori, a prendere aria. Non fatelo! È pericoloso, questa postura infatti incide sulla capacità di controllo del veicolo, non avendo entrambe le mani sul volante. Nel caso di sinistro stradale o urto, inoltre, potrebbe causare lesioni molto gravi.

A proposito di postura, questa volta del passeggero anteriore, si consiglia vivamente di evitare di appoggiare i piedi sul cruscotto. In caso di collisione, oltre a non far gonfiare l’airbag, potrebbero farlo diventare addirittura pericoloso. I rischi per le gambe e i piedi del passeggero durante un incidente oltretutto sono altissimi.