I migliori guanti da moto touchscreen per autunno e inverno

Viaggiare in moto durante l’inverno significa anche premunirsi dei guanti adatti per proteggere le mani dal freddo. Può succedere però che durante il tragitto il pilota abbia bisogno di fermarsi e usare il suo smartphone, sia per rispondere a una chiamata o un messaggio urgenti, sia per impostare il navigatore.

In questo caso, dover togliere e poi rimettere i guanti è una scocciatura: esistono i guanti touchscreen, che consentono di usare comunque il telefono, grazie ai particolari tessuti sensibili con i quali vengono realizzati.

Utilizzare lo smartphone senza togliersi i guanti

Prima di spiegare come è possibile usare il telefono senza dover togliere i guanti, sottolineiamo che è assolutamente vietato dalla legge (e molto pericoloso) usare lo smartphone mentre si guida la moto (e l’auto). La legge punisce chi non rispetta questa regola con una multa salata; consultare il telefono mentre si è al volante o in sella alla propria moto può essere davvero molto pericoloso, è una delle principali cause di distrazione che fa aumentare il rischio di sinistri. Nulla vieta però di fermarsi e parcheggiare la moto, per rispondere al telefono, mandare un messaggio o impostare il navigatore per raggiungere con facilità la destinazione.

E quale miglior strumento per non perdere tempo se non i guanti touchscreen, che consentono di non doverli togliere e rimettere in continuazione. Si tratta di quello che possiamo definire uno degli indumenti per motociclisti del futuro, realizzato in materiali appositi sui polpastrelli, che vengono riconosciuti dallo schermo dei telefoni e di ogni altro device, tipo tablet. Sono creati con un tessuto apposito, che è in grado di comunicare senza alcun problema e interruzione con il touchscreen dello smartphone, grazie al rivestimento più sensibile sulle dita, che conduce energia elettrica sul display.

Sono guanti molto facili da usare, non serve fare pressione con le dita. Attenzione: chiaramente i guanti specifici devono avere anche tutte le caratteristiche dei normali guanti da moto, quindi essere imbottiti per riparare dal freddo e dalle cadute, traspiranti in estate, consentire una presa sicura e essere dotati di manicotti elastici.

Protezione completa contro acqua, vento e freddo

Chi usa i quanti in moto sa che, durante l’inverno, devono essere realizzati in un materiale consono a proteggere dal vento, dalle temperature gelide e anche da precipitazioni atmosferiche (pioggia e neve) che si possono incontrare durante il tragitto. I guanti devono anche riparare le mani da eventuali ferite a causa di cadute e/o sinistri (questo anche durante la stagione estiva). Vediamo due dei migliori prodotti trovati su Amazon.

I migliori guanti touchscreen per autunno e inverno

I guanti IRON JIA’S sono caratterizzati da un design ergonomico speciale con guscio di protezione duro, belli esteticamente e in grado di garantire sicurezza in moto. Le punte delle dita sono realizzate usando materiali speciali, grazie ai quali è possibile usare il telefono cellulare.

Dotati di una schiuma ammortizzante, hanno un ottimo effetto protettivo sulle mani e sulle dita. Garantiscono inoltre una buona impugnatura e una miglior presa.

I migliori guanti touchscreen per rapporto qualità/prezzo

Tra i migliori prodotti per rapporto qualità/prezzo troviamo i guanti COFIT, ideali per viaggi in moto, ma anche per guidare Quad, MTB, motocross. Il materiale usato per i polpastrelli di indice e pollice contiene fibre metalliche conduttive e consente di utilizzare lo smartphone senza togliere i guanti.

Offrono una protezione completa, con paranocche e rinforzi sul palmo. Vantano un’ottima aderenza, per una miglior presa e un buon controllo del mezzo. Il design è costituito da gel in silicone anti-scivolo sul palmo della mano, resistente e in grado di aumentare il grip. Si tratta di guanti confortevoli e traspiranti, con microfori per il passaggio, adatti per l’utilizzo in tutte le stagioni.