Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Come risolvere il problema della gomma bucata in un lampo

L’inconveniente dello pneumatico forato capita più o meno a tutti, almeno una volta nella vita. L’ideale sarebbe accorgersi immediatamente del danno, per porre subito rimedio ed evitare che diventi più grave e oneroso da sistemare.

A volte è semplice notare subito il problema, altre volte non lo è per nulla, soprattutto nei casi di foratura lenta, quando lo pneumatico perde pressione lentamente.

Se una vettura non ha i sensori TPMS appositi, è praticamente impossibile rendersi conto dell’inconveniente in tempi brevi. Ma vediamo che cosa fare nel caso in cui ci si accorga che una delle gomme della propria auto è sgonfia e buca: quando conviene riparare e quando invece non basta e serve sostituire lo pneumatico.

Che cosa fare immediatamente

Quando ci si accorge che una delle gomme della propria auto è forata e sta perdendo pressione, la prima cosa da fare è gonfiarla immediatamente, per evitare danneggiamenti più gravi. Si può fare anche autonomamente, in commercio esistono i prodotti perfetti – pratici ed economici – che puoi vedere di seguito, per riparare e gonfiare le gomme forate fai da te in pochissimo tempo.

Questo permette di sistemare temporaneamente il problema e recarsi presso il gommista e/o l’officina più vicina o quella di fiducia, se possibile, per valutare la situazione rapidamente.

Come cercare fori e danni sulle gomme

Come abbiamo detto, esistono frequenti casi di foratura lenta. Infatti, a meno che gli pneumatici in questione siano tagliati o presentino buchi visibili immediatamente ad occhio nudo, molto spesso i danneggiamenti sono minimi e provocano una lenta perdita di pressione dello pneumatico, fino a farlo arrivare a terra.

Tra i primi aspetti che possono indicare una gomma forata, visibili immediatamente, c’è senza alcun dubbio la forma atipica dello pneumatico. Un altro segnale comune e visibile anche dai meno esperti è l’usura sulla spalla. Se una gomma perde pressione lentamente, infatti, allora sulla spalla è possibile notare subito un consumo anomalo, a causa dei segni lasciati dall’asfalto per la deformazione della gomma stessa.

È possibile anche notare dei detriti, come sassi, chiodi o viti, osservando il battistrada: elementi che potrebbero essere incastrati sulla superficie della gomma. La vista non è l’unico nostro senso che può aiutarci nell’individuazione di una foratura dello pneumatico auto: è possibile anche captare segnali “sonori” attraverso l’udito, accorgendosi della presenza di un detrito e di foratura lenta; in questo caso infatti – ruotando – lo pneumatico provoca un ticchettio che indica la presenza di un corpo estraneo nella gomma.

Chi possiede una vettura moderna e di ultima generazione non avrà questo tipo di problema, né coi segnali visivi né con quelli uditivi: per legge infatti tutte le auto nuove devono montare i cosiddetti sensori TPMS per la pressione degli pneumatici, che segnalano in automatico al conducente del mezzo eventuali anomalie sul computer di bordo, con le spie apposite.

Quando è possibile riparare

Non c’è una risposta univoca che si adatta ad ogni caso: esistono infatti eventi improvvisi di foratura che necessitano di una sostituzione immediata della gomma, mentre altri per i quali è sufficiente la riparazione.

Dipende tutto da differenti fattori, tra cui:

il tipo di detrito;

il tipo di danno;

lo pneumatico.

Facciamo alcuni esempi, partendo dal più comune: una vite o un chiodo nel battistrada. È un caso in cui spesso è sufficiente chiedere la riparazione del danno al proprio gommista di fiducia (o a quello più vicino). Bastano poche decine di euro per sistemare la situazione, sempre che il conducente si accorga in tempo del danno, senza procedere, deformando la gomma.

Se invece la foratura lenta è provocata da un danno alla spalla, allora il problema potrebbe essere di entità maggiore. È uno dei casi in cui non è possibile riparare il danno, infatti la spalla è fondamentale per la struttura dello pneumatico, se si danneggia è necessario sostituire la gomma.

Il prodotto perfetto per riparare le gomme

Acquista uno dei kit di riparazione gomme e portalo sempre con te in auto. In commercio ci sono dei kit con compressore e altri strumenti utili per riparazione e gonfiaggio, oltre alla schiuma spray, che è perfetta per riuscire a tappare il buco e rigonfiare la gomma.

Bisogna sapere che è fondamentale sistemare immediatamente la gomma con uno strumento fai da te da tenere sempre in macchina, ma resta comunque fondamentale recarsi presso un gommista per poter riparare totalmente la gomma oppure sostituirla, se la riparazione – secondo l’esperto – non basta.

Con il passare del tempo infatti si rischia di andare incontro a problemi anche gravi, e danni permanenti allo pneumatico.

Su Amazon c’è un prodotto immancabile da tenere sempre a bordo. Stiamo parlando di Arexons Gomma Spray Auto – gonfia e ripara ogni tipo di pneumatico forato, bomboletta da 300 ml che costa meno di 7 euro. Classificato da Amazon come uno dei prodotti più venduti e apprezzati.

Questo prodotto è “una bomba”, perché ripara e gonfia allo stesso tempo: consente infatti di sigillare le forature e contemporaneamente di rigonfiare la gomma buca. Si adatta facilmente a qualsiasi tipo di foratura, perfetto sia per gomme con camera d’aria sia tubless.

Permette a chiunque di riparare gli pneumatici auto immediatamente, senza nemmeno bisogno di smontare la gomma, in maniera rapida e comoda, senza sporcare le mani e fare sforzi fisici.

La bomboletta ripara gomme è un accessorio indispensabile sia per l’auto che per la moto, evita infatti la sostituzione della gomma in caso di foratura. Gonfia e ripara, eliminando gli inconvenienti della “sosta forzata” in situazioni che potrebbero essere pericolose, come a lato strada, o poco piacevoli, come sotto la pioggia, la neve, sommersi dalla nebbia o dal traffico intenso.

Oltre alla gomma spray, ci sono anche i classici kit di riparazione pneumatici auto, come quello di Gadlane in vendita su Amazon. Prezzo conveniente, costa meno di 18 euro, permette di riparare la gomma e recarsi nell’officina più vicina senza danneggiare penumatici o cerchi, per controllare la situazione. Contiene tutti gli strumenti necessari a una riparazione fai da te.

Ricorda che per gonfiare le gomme che hanno perso pressione è possibile utilizzare i compressori portatili, come questo

oppure questo