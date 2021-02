Giacca per moto: la guida all’acquisto

editato in: da

Un elemento distintivo per ogni motociclista, oltre al bolide a due ruote, è la giacca che indossa. Si tratta di un capo di abbigliamento che gli permette di esprimere la sua personalità, ma al tempo stesso è un elemento tecnico che deve garantire comfort e sicurezza durante la guida. In commercio esistono moltissime giacche da moto, la scelta è ampia. Vediamo quali sono gli aspetti principali che bisogna considerare prima dell’acquisto.

Come scegliere la giacca per moto

Vi sono differenti tipologie di giacche per motociclisti, realizzate con materiali diversi e che vanno incontro a specifiche esigenze del pilota. È bene considerare però degli aspetti fondamentali: il comfort dell’abbigliamento da moto, la sicurezza (protezioni) e la visibilità quando si è in sella.

Sicurezza

Prima di tutto bisogna tenere presenta la sicurezza in caso di incidenti o di cadute. È fondamentale che il giubbetto da moto garantisca il massimo della protezione al motociclista. Può essere realizzato in pelle, materiale di alta qualità e molto resistente, o anche in altre tipologie di tessuti sicuri e molto forti, a prova di usura e cadute sull’asfalto, come la cordura e altri materiali tecnici. La giacca dovrebbe anche essere traspirante e impermeabile, oltre che dotata assolutamente delle protezioni omologate CE o delle predisposizioni per l’inserimento delle stesse nei punti più fragili del corpo come ginocchia, gomiti, schiena e spalle.

Visibilità

La giacca giusta dovrebbe anche essere in grado di garantire la massima visibilità del pilota su strada nelle ore notturne e in condizioni difficili, grazie a pannelli o inserti riflettenti.

Comfort

Altro aspetto assolutamente fondamentale è la comodità della giacca, deve essere confortevole e non dare fastidio al motociclista mentre viaggia. Il comfort una buona vestibilità garantiscono praticità nella seduta e una guida senza ostacoli.

Giacca per moto in tessuto

La giacca in tessuto o cordura viene scelta principalmente dai motociclisti della bella stagione, che durante l’inverno lasciano la loro due ruote in letargo. L’abbinamento perfetto dei materiali per una giacca più ‘leggera’ è senza dubbio la cordura e un tessuto traforato, che consentono di ottenere sia la protezione necessaria al motociclista che un’ottima ventilazione. Ad alcune di queste giacche si possono inserire le imbottiture apposite, ideali per i viaggi durante la stagione autunnale.

Giacca da moto in pelle

In passato la pelle era considerata il miglior materiale in assoluto per le giacche da moto; oggi è ancora così, ma in realtà ci sono moltissimi nuovi materiali tecnici altrettanto validi, funzionali e comodi per i motociclisti.

La pelle è estremamente resistente allo sfregamento sull’asfalto o su qualsiasi tipologia di terreno, oltre ad essere uno dei materiali che reagisce meglio ai danni dell’usura. Attenzione però a trattare la pelle nel modo corretto: il consiglio è quello di portare la giacca in tintoria oppure di usare dei prodotti appositi per lavare il giubbetto a casa.

Giacche per moto estive

Per chi utilizza la moto d’estate, l’unico consiglio fondamentale è che la giacca sia realizzata in un materiale traforato, che consente il passaggio dell’aria, altrimenti diventa molto difficile viaggiare sotto il sole cocente. Un buon materiale deve essere traspirante ma comunque molto resistente e tenace.

Giacche per moto invernali

Per l’inverno invece è fondamentale che la giacca da moto protegga il corpo del pilota dal freddo. Esistono in commercio degli ottimi giubbetti invernali per moto dotati di fodere termiche isolanti.

