Come tenere l’auto pulita quando sei in vacanza al mare

Tempo di vacanze al mare, finalmente il meritato riposo che aspettiamo tutto l’anno. Se vai in spiaggia o comunque in località di mare con la tua auto, ricorda che il caldo, il sole, la sabbia e la salsedine possono diventare dei temutissimi nemici per la macchina, perché possono rovinare le gomme, la carrozzeria, le plastiche, gli interni. Basta prestare attenzione ai giusti accorgimenti per tenere l’auto pulita e evitare che si rovini. Oltre a questo, una piccola astuzia è quella di parcheggiare in maniera intelligente, ovvero posizionarla con la coda rivolta verso il mare e all’ombra, oppure coprirla con gli appositi teli protettivi o almeno con il parasole. Dopo ogni giornata di mare sarebbe bene comunque lavare la vettura per rimuovere i residui di sabbia e sale, vediamo come.