Cambio gomme: quando montare gli pneumatici invernali

Ogni anno la regola è la stessa,è il periodo in cui si devono cambiare gli pneumatici dell’auto. Dal 15 aprile poi vanno messe quelle estive, anche in quel caso ci sono 30 giorni di tempo per adeguarsi, e quindi fino al 15 maggio. Concentriamoci oggi però sul cambio invernale, il 15 novembre scatta l’obbligo in gran parte d’Italia. Gli automobilisti devono quindi adottare(Mud and Snow) per poter circolare liberamente su strada senza rischiare sanzioni. In alternativa, devono avere