Caldo infernale: i consigli per combatterlo in auto

Con il caldo infernale di questi giorni, l'abitacolo dell'auto può trasformarsi in un vero forno, poco salutare soprattutto se a bordo viaggiano anziani o bambini.



Un suggerimento per alleviare l'effetto del calore è quello di coprire plancia, cruscotto e volante con gli appositi schermi argentati durante la sosta. Queste parti del cruscotto, in materiali plastici neri, assorbono i raggi solari e si riscaldano fino a livelli molto alti, restituendo il calore nell'auto.