5 consigli per andare in montagna in auto

È iniziata la stagione sciistica, tutto è pronto per divertirsi sulle piste: snowboard, sci, bastoncini, copricapo, scarponi. L'elenco delle attrezzature utili può arrivare anche a superare i 30 articoli. Come le metti tutte in macchina nel modo più sicuro e comodo? Seat riporta le risposte a 5 delle domande più comuni degli appassionati di sci, in modo che tutti possano concentrarsi per ottenere il massimo dal loro sport invernale preferito.