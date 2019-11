Patente e libretto dovranno coincidere: rischio multe

La novità era stata introdotta da tempo con la riforma del Codice della strada, che è del 2010, ma solo dal 3 novembre 2015, entra in vigore l'obbligo di registrare alla Motorizzazione, sulla carta di circolazione, il nome di un conducente che abbia in uso un'auto per più di 30 giorni, non essendone il proprietario.



Chi non si mette in regola rischia una multa di 705 euro e il ritiro della carta di circolazione.