La truffa delle auto con targhe dell’Est: ecco come funziona

In molti avranno notato negli ultimi anni l'aumento del numero di auto di grande cilindrata con targa dell'Est che sfrecciano per le strade delle grandi città o in autostrada. In questo caso non c'entra l'apertura delle frontiere, né l'avanzata del turismo proveniente dall'est europeo.



I proprietari delle auto sono infatti italiani al 100%, che ricorrono alla pratica truffaldina di far immatricolare la loro auto sportiva o di lusso in un paese dell'Est. Perché? Semplice: per non pagare bollo auto, assicurazione e multe, oltre che farsi beffe degli autovelox.