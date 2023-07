Formula 1, GP Belgio: orario di qualifiche e gara in TV

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

F1, GP del Belgio: gli orari di prove, qualifiche e gare in TV

Da giovedì 17 a domenica 30 luglio, appuntamenti in diretta esclusiva su Sky Sport e in differita anche su TV8 con prove, qualifiche e gare per il Mondiale di Formula 1. La tappa del Gran Premio di questo week end si terrà in Belgio, le monoposto correranno sul tracciato di Spa-Francorchamps.

Si tratta esattamente del dodicesimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1 e del terzo appuntamento con il format della Gara Sprint. Nella giornata di ieri, giovedì 27 luglio, si è tenuta la conferenza stampa dei piloti, alle 14:30. Oggi l’unica sessione di prove libere, nel pomeriggio – alle ore –17.00 – la Qualifica per la gara di domenica.

Domani segue invece l’appuntamento con la qualifica shootout alle ore 12.00, grazie al quale si otterrà l’ordine di partenza della gara sprint che inizierà alle 16:30. Domenica la gara sarà in esclusiva live dalle ore 15.00.

Quella del Belgio di domenica sarà l’ultima gara prima della pausa estiva, che è stata anticipata di un mese per motivi di calendario. Si tratta di uno degli appuntamenti più amati dai piloti, il tracciato infatti è uno dei più apprezzati del Campionato Mondiale.

Purtroppo Ferrari nelle ultime gare ha avuto parecchie difficoltà, e vorrebbe riscattarsi almeno questo fine settimana, puntando al podio. Per non parlare di Budapest, una pista che avrebbe dovuto favorire la SF-23, che invece ha fatto un gran flop. La Rossa non è riuscita a portare a casa più di un settimo e un ottavo posto, ma spera che a Spa le cose finalmente cambino.

Il ritorno della Sprint Race

Torna il format della Sprint Race proprio in occasione della gara sulla pista di Spa, protagonista dell’intero week end. È la prima volta in assoluto che si tiene su questo tracciato, in Belgio. Ferrari potrebbe giocarsi proprio questa carta per tornare sul podio.

Le sessioni di prove libere di oggi da due, diventano una sola, visto che i piloti dovranno correre per le qualifiche grazie alle quali potrà essere impostata la griglia di partenza del GP Belgio.

Domani invece ne vedremo delle belle: giornata dedicata totalmente alla Sprint Race. Al mattino si terrà la Sprint Shootout, una specie di qualifica grazie alla quale verrà stabilito l’ordine di partenza della corsa del sabato pomeriggio, la F1 Sprint.

Gli orari di prove, qualifiche e gare su Sky

Venerdì 28 luglio

ore 09.50: F3 – prove libere 1

ore 11.00: F2 – prove libere 1

ore 13.15: Paddock Live

ore 13.30: F1 – prove libere 1

ore 14.30: Paddock Live

ore 14.55: qualifiche F3

ore 15.50: F2 – qualifiche

ore 16.30: Paddock Live

ore 17.00: F1 – qualifiche

ore 18.15: Paddock Live

ore 18.25: Porsche Supercup – Prove Libere

ore 19.20: Paddock Live Show

ore 19.50: conferenza stampa Team Principal

Sabato 29 luglio

ore 09.55: F3 – sprint race

ore 11.45: Paddock Live

ore 12.00: F1 – Qualifiche Shootout (in differita alle 18.15 su TV8)

ore 13.00: Paddock Live

ore 13.40: F2 – sprint race

ore 14.55: Porsche Supercup – Qualifiche

ore 15.45: warm up

ore 16.00: Paddock Live

ore 16.30: F1 – sprint race

ore 17.15: Paddock Live

ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 30 luglio

ore 08.25: F3 – Feature Race

ore 09.55: F2 – Feature Race

ore 11.40: Porsche Supercup – gara

ore 13.30: Paddock Live

ore 15.00: F1 – gara

ore 17.00: Paddock Live

ore 17.30: Debriefing

ore 19.00: Race Anatomy

Gli orari in differita su TV8

Venerdì 28 luglio

ore 22.00: F1 – qualifiche

sabato 29 luglio

ore 20.15. F1 – sprint race

domenica 30 luglio