Fischio ruote anteriori dell’auto: ecco che problema può essere

Quando siamo alla guida della nostra auto e sentiamo un fischio o un cigolio provenire dalle ruota anteriore destra o sinistra, dobbiamo fare attenzione. Il problema potrebbe essere banale oppure ben più grave.

Il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un meccanico specializzato che possa valutare l’entità del problema. Vediamo quali potrebbero essere la cause più comuni di questo rumore.

1) Un fischio potrebbe essere una pastiglia dei freni che stride sul disco. In tal caso le pinze del freno hanno bisogno di lubrificazione. Il meccanico dovrà smontare le pastiglie dei freni ed applicare la pasta di rame (unico lubrificante adatto per i freni).

E’ da notare che anche le pastiglie nuove dei freni appena montate, in qualche occasione, potrebbero produrre un fastidioso fischio. Anche in questo il meccanico che le ha montate dovrebbe usare della pasta di rame tra pastiglia e pinza per evitare che fischino.

2)Se il rumore è metallico e si verifica mentre premete il pedale del freno potrebbero essere le pinze del freno molto usurate. In tal caso è consigliabile recarsi il prima possibile presso un’officina per far verificare il problema.

3)Un cigolio proveniente dalla ruota potrebbe essere un sassolino incastrato tra il disco e il lamierino di protezione dello stesso. Il meccanico dovrà controllare la presenza di questo ospite indesiderato.

4)Se il rumore invece è sordo quando sterziamo a destra o sinistra, il problema potrebbe essere più grave e riguardare un cuscinetto difettoso della ruota. In tal caso il lavoro del meccanico professionista richiederà un certo numero di ore di lavoro.