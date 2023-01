Fari dell’auto come nuovi: bastano pochi euro

Fonte: 123RF I prodotti giusti per far tornare a splendere i fari dell'auto

L’utilizzo quotidiano dell’auto logora ogni singola componente, da quelle che fanno parte del motore, alla carrozzeria, fino agli elementi dell’abitacolo, che si deteriorano a causa dell’uso prolungato. Anche i fari dell’auto si rovinano nel tempo, diventando gialli e opachi.

Il maggior responsabile di questa condizione è l’inquinamento, lo smog che c’è nell’aria, soprattutto in città. È possibile comunque far tornare i fari dell’auto splendidi, come nuovi. In commercio ci sono dei kit di pulizia specifici oppure dei prodotti veramente eccezionali per lucidare i fanali e renderli come nuovi. Vediamo insieme alcuni consigli utili.

Come usare i prodotti specifici per la pulizia dei fari auto

L’esposizione al sole e agli agenti atmosferici, insieme allo smog, sono le maggiori cause di ingiallimento dei fari dell’auto. Il problema è che, oltre a cambiare aspetto e diventare esteticamente meno belli da vedere, i fari ingialliti sono anche opachi e perdono parte della loro capacità di illuminare correttamente la strada.

Bisogna sapere che i proiettori luminosi sono realizzati in plastica e rivestiti con una vernice protettiva trasparente apposita, in uno strato molto sottile. Quando quest’ultima pian piano si consuma, il faro si opacizza sempre più e tende a illuminare meno.

Prima di iniziare a usare i kit di pulizia specifici è bene lavare i fanali e applicare un nastro per proteggere la carrozzeria circostante, per evitare di rovinarla con prodotti o dischi abrasivi.

Il nostro consiglio è investire tempo e denaro (basta davvero poco) in un kit specifico di pulizia. È sufficiente seguire le istruzioni per far tornare a splendere i fari dell’auto come quando erano nuovi!

Il prodotto per la pulizia e la lucidatura dei fari auto

AREXONS RINNOVA FANALI, confezione da 150 grammi.

Prodotto che lucida i fari dell’auto; si tratta di una pasta specifica per la lucidatura dei fanali opacizzati e per la plastica lucida dura, adatto per rinnovare i fari auto. Facile da usare, migliora la visibilità di notte. Venduto su Amazon a soli 7,50 euro, prezzo scontato.

Il Rinnova fanali Arexons è stato prodotto per ripristinare la trasparenza dei fanali dell’auto, per farli tornare come nuovi, quando sono ai primi stadi di opacizzazione. È una pasta per la lucidatura manuale. Grazie alla pulizia dei fari, migliora notevolmente la luminosità della macchina durante la guida notturna, garantendo una visione più nitida.

È realizzato con una formulazione innovativa, in grado di rimuovere l’opacità superficiale dai fanali in plastica di auto e moto. Un prodotto versatile, perché può essere utile anche per lucidare parabrezza di scooter, cupolini di moto, finestre di camper o barche in plastica.

Arexons è molto facile da usare e rapido. Non è necessario l’utilizzo di utensili o strumenti particolari. Bastano pochi gesti per far tornare i fari dell’auto come nuovi.

La miglior pasta abrasiva per i fari dell’auto

Un altro prodotto molto valido è SONAX PROFILINE Headlight Polish pasta abrasiva per fari e fanali. Elimina qualsiasi tipologia di opacità e ingiallimento, aumentando la sicurezza alla guida.

Costa poco più di 18 euro su Amazon, i clienti sono molto soddisfatti, in tanti lo definiscono miracoloso.

Oltre a lucidare i fari, la pasta è in grado anche di eliminare i graffi e riportare i fanali al loro aspetto originale. Aumentare la sicurezza alla guida e migliora l’aspetto generale del veicolo. Per luci anteriori e posteriori. Da utilizzare con una lucidatrice.