Fai subito questo controllo per risparmiare benzina

Fonte: 123RF Come risparmiare carburante con il controllo gomme

L’intero anno appena trascorso è stato caratterizzato da continui aumenti del prezzo della benzina e del diesel, che hanno raggiunto dei livelli mai visti prima e che hanno messo a dura prova le famiglie italiane, svuotando loro le tasche.

Purtroppo la situazione, che sembrava essersi stabilizzata, sembra essere nuovamente e rischio. L’Opec+ ha infatti annunciato una riduzione imminente della produzione dei barili di petrolio, e questo significa solo una cosa: a partire dal mese di maggio è molto probabile una nuova stangata sui prezzi del carburante in tutta Italia. Non siamo pronti, ma le previsioni sembrano proprio essere pessimistiche.

In un contesto del genere, ogni suggerimento per riuscire a risparmiare sul carburante è ben accetto ovviamente. Per questo motivo spesso affrontiamo il tema e cerchiamo di capire se ci sono dei controlli auto da fare per riuscire a consumare meno benzina. E oggi, nel dettaglio, ne vediamo uno in particolare.

Risparmiare benzina: è fondamentale

Viviamo tempi in cui purtroppo i rincari sono una vera tragedia per le nostre risorse finanziarie, e non soltanto per quanto riguarda la benzina, ma anche le bollette di gas e luce sono aumentate a dismisura, per non parlare dei costi dei beni di prima necessità.

Se però è possibile riuscire a trovare una via per risparmiare, almeno sul carburante, allora perché non seguirla? L’ideale è evitare sprechi e abusi e tenere dei comportamenti che, inconsapevolmente, possono aiutarci a ridurre i consumi. C’è una tecnica che può farci risparmiare più di 100 euro all’anno in carburante.

Il trucco per evitare sprechi

Tra le regole che fanno parte della manutenzione auto, ce n’è una importante da seguire – come le altre, ovviamente – che consente anche di ridurre i consumi di carburante e quindi di risparmiare una buona somma di denaro ogni anno.

Di cosa stiamo parlando? Del controllo delle gomme, lo avevamo già detto in passato, e continuiamo a ribadirlo. Per una maggiore sicurezza in macchina e un buon comfort di guida, come sappiamo, è fondamentale che gli pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione. Forse non tutti lo ricordano, ma questo permette anche di consumare una minor quantità di carburante.

Attenzione quindi, il controllo delle gomme non deve essere fatto solo prima delle vacanze estive o di un qualsiasi altro lungo viaggio da affrontare in macchina o, peggio ancora, esclusivamente se riscontriamo dei problemi.

La manutenzione degli pneumatici è fondamentale sempre, oltre che per la sicurezza, anche per i consumi. Il motivo è di facile intuizione: viaggiare con delle gomme sgonfie, anche se di poco rispetto alla pressione ottimale, fa aumentare i consumi di carburante, perché la resistenza al rotolamento sul manto stradale è maggiore.

A una maggiore resistenza corrisponde infatti una maggior potenza necessaria per muoversi, che l’auto deve erogare per far girare le ruote, provocando quindi anche un aumento dei consumi di carburante. Per essere precisi, secondo gli esperti, un abbassamento di pressione degli pneumatici pari a 0,3 bar rispetto alla pressione ordinaria determina un aumento del 6% della resistenza e un conseguente aumento dei consumi. Fate attenzione quindi a viaggiare sempre con le gomme gonfie alla pressione esatta consigliata dal costruttore.