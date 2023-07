Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Siamo nel pieno dell’estate e gli italiani iniziano a partire per le loro tanto sognate vacanze estive. La fase più intensa dell’esodo, che si verifica ogni anno, inizierà proprio in questi giorni, gli ultimi due week end di luglio infatti segneranno l’inizio della fase più complessa per le partenze.

Lungo la rete autostradale viaggeranno milioni di italiani, come ogni anno, e le tratte più trafficate si confermano anche in questo 2023 le direttrici che collegano il nord al sud Italia, soprattutto la A14 Bologna-Taranto e la A1 Milano-Napoli.

Giornate da bollino rosso

A partire da oggi fino a domenica 23 luglio è previsto bollino rosso, ma al momento la peggior giornata sarà sabato 5 agosto, secondo le previsioni degli esperti. In quella giornata infatti avverranno i maggiori spostamenti verso le zone scelte dagli italiani per le loro vacanze; il primo fine settimana di agosto si prevedono quasi 20 milioni di viaggiatori sulle autostrade gestite da Aspi, come ha comunicato l’ANSA.

Anche il fine settimana successivo, quello a ridosso di Ferragosto, sarà caratterizzato da traffico intenso, e non ci stupisce. È da sempre uno dei momenti di maggiore afflusso verso le località di villeggiatura, la maggior parte delle aziende chiude proprio in quel periodo per le ferie.

C’è da dire che, oltre alle partenze, nel secondo week end di agosto – prima del 15 – inizieranno anche i primi rientri verso casa, di chi è partito magari a fine luglio/inizio agosto. Quindi il traffico, anche se meno intenso, interesserà anche i rientri verso le città e le regioni del nord.

I rientri in particolare dalla seconda metà di agosto in poi, quando le persone torneranno verso i grandi centri urbani: le giornate peggiori per mettersi in viaggio saranno, come sempre, il sabato e la domenica, a qualsiasi orario è previsto bollino rosso.

Le iniziative a favore del traffico

A partire dall’inizio del mese di luglio ha preso il via, secondo quanto emanato con decreto ministeriale, il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nel fine settimana. Da metà luglio in poi lo stesso divieto è attivo anche dal venerdì pomeriggio: lo scopo è chiaramente favorire le partenze e gli spostamenti durante i week end, visti i volumi di traffico in aumento in quei giorni.

Il piano di gestione della viabilità di Autostrade per l’Italia oggi prevede anche la rimozione dei cantieri che impattano maggiormente e che hanno conseguenze peggiori sulla circolazione, che si trovano sulle tratte autostradali più soggette a traffico intenso e interessate dal grande esodo estivo.

È importante, per evitare eccessivi congestionamenti, che tutte le corsie autostradali siano disponibili al traffico per gli automobilisti che si spostano verso le mete delle loro vacanze (saranno tantissimi), soprattutto nelle prossime settimane, periodi di maggior afflusso. Tutti i presidi e gli accorgimenti che sono previsti assicurano la disponibilità di due corsie nella direzione prevalente di traffico. E non è tutto: Autostrade per l’Italia prevede anche una maggior presenza di uomini e mezzi nei punti considerati strategici, in grado di intervenire a supporto degli utenti in caso di necessità.

Autostrade per l’Italia, insieme alla Polizia di Stato e per la prima volta anche con l’alto patronato del Presidente della Repubblica, visto l’arrivo dell’esodo estivo, ha deciso di lanciare una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare gli utenti e tutti i viaggiatori per spiegare quali sono i comportamenti corretti da adottare durante la guida, la campagna si chiama: “Non chiudere gli occhi. La sicurezza stradale riguarda anche te”. E non finisce quindi, perché il 2023 è un anno dedicato proprio alla sensibilizzazione delle tematiche di sicurezza stradale e incidenti e vittime, e tra le tante iniziative che sono state portate avanti, vogliamo ricordare anche l’inaugurazione del primo Safety Point, dedicato proprio alla condivisione di queste tematiche e alla promozione di comportamenti di guida corretti per viaggi sicuri. Il primo corner è stato aperto nell’area di servizio Casilina Est ed entro la fine dell’anno è prevista l’apertura di altri tre Safety Point in tutto.

Viabilità per le auto elettriche

Un appunto anche sulle auto elettriche, visto che circolano in numero sempre crescente sulle nostre strade e autostrade. Chi decide di viaggiare a bordo della sua vettura a zero emissioni potrà godere di alcune agevolazioni negli spostamenti: al momento ci sono 75 stazioni di ricarica ad alta potenza (High Power Charger – HPC) Free To X attive sulla rete autostradale di Aspi. La distanza media tra loro oggi è di circa 80 chilometri. Le stazioni sono state installate sulle principali direttrici della rete: la società di gestione offre ai viaggiatori – sul sito web – una mappa che indica tutte le stazioni disponibili.

Consigli utili per i viaggiatori

Vediamo insieme alcuni utili consigli per chi decide di mettersi in viaggio nelle giornate di esodo: