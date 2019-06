Educazione stradale, il nuovo progetto del MIT per maestri e alunni

editato in: da

L’educazione, di qualunque tipo essa sia, va impartita sempre da bambini. Per questo, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha deciso di tornare tra i banchi delle scuole.

Come si legge in una nota del MIT, infatti, la Direzione Generale per la sicurezza stradale ha organizzato corsi di educazione stradale rivolti alle insegnanti e agli insegnanti delle scuole dell’infanzia. Le iniziative sono parte del progetto di ”La Buona Strada della Sicurezza” e sono state organizzate in diverse scuole italiane durante l’intero anno scolastico 2018/2019. Nello specifico, i corsi nascono per fornire agli insegnanti delle scuole materne tutti gli strumenti necessari per educare i bambini alla sicurezza stradale stimolando il loro senso di responsabilità individuale e collettiva.

Il corso di educazione stradale proposto nell’A.S. 2018/19 si articola in tre moduli: conoscere se stessi e le proprie abilità e riflettere sul rispetto delle regole e degli altri; conoscere l’ambiente che ci circonda e le sue caratteristiche; comprendere gli altri e le regole che governano i rapporti interpersonali. In questo modo, i piccoli alunni ricevono cognizioni base di educazione stradale che torneranno sicuramente utili nel corso dell’adolescenza, quando arriverà il momento di ottenere il patentino o la patente.

Tra le varie iniziative tenute nel corso di questi mesi, quella della scuola “Amici di Peter Pan” di Tor Bella Monaca di Roma è sicuramente una delle più significative. Qui gli insegnanti, adeguatamente supportati dai tecnici della Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno coinvolto i loro piccoli alunni in una serie di attività volte a stimolare l’interesse verso l’educazione e la sicurezza stradale.

Al termine del ciclo formativo, nel quale hanno svolto un ruolo attivo non solo insegnanti e tecnici della Direzione Generale per la sicurezza stradale del MIT ma anche i genitori degli alunni, la scuola ha organizzato un evento per mostrare i lavori e le attività svolte dai bambini nell’ambito della progettualità. L’iniziativa si è tenuta lo scorso 5 giugno e ha visto la partecipazione dei bambini, delle insegnanti, dei rappresentanti del VI Municipio di Roma e del funzionario del MIT che ha seguito l’istituto romano e dei genitori dei piccoli.