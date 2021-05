Dove leggere il numero di telaio sul libretto di circolazione

editato in: da

Molti automobilisti purtroppo oggi non sanno che cos’è il numero di telaio, cosa identifica e dove possiamo trovarlo. Si tratta di un particolare codice in grado di identificare in maniera precisa e esatta ogni mezzo che viaggia sulle nostre strade. Si compone di 17 caratteri, che includono sia numeri che lettere, è obbligatorio per legge e non può essere modificato per alcun motivo, il rischio per chi cerca di cambiarlo in qualsiasi modo è molto grave.

Il numero di telaio si trova sul libretto di circolazione oppure sull’auto stessa; ogni veicolo per legge deve essere associato a un numero che consente di identificarlo. Ogni acquirente di un’auto o una moto deve poter avere tra le mani un veicolo che esce dalla fabbrica con una targhetta che indica la cifra identificativa, ovvero il numero di telaio appunto, che generalmente viene “punzonato” sulla struttura portante del veicolo e sulla targhetta del costruttore. Lo stesso numero può essere letto anche sulla carta di circolazione, documento che bisogna sempre tenere in auto.

Numero di telaio: com’è composto?

Il numero di telaio è formato da 17 caratteri:

i primi tre, assegnati dalle autorità competenti, identificano il costruttore e la sua sede;

i seguenti sei caratteri alfanumerici descrivono le caratteristiche generali del veicolo;

l’ultima sezione di 8 caratteri indica il numero di serie vero e proprio e individua l’esemplare di veicolo.

Numero di telaio: dove si trova

Per quanto riguarda la targhetta dell’auto che riporta il numero di telaio, non ci sono delle prescrizioni precise. In genere è il costruttore stesso del veicolo a decidere quale sia la zona più idonea per una perfetta visibilità e protezione. Il punto della punzonatura viene comunque segnato sulla documentazione informativa allegata alla richiesta di omologazione e al libretto di uso e manutenzione.

Sul libretto di circolazione sono registrati tutti i dati dell’auto, motorino o altro mezzo a motore; si tratta di una carta organizzata seguendo uno schema ben preciso, che associa ogni dato a una lettera. Il libretto di circolazione deve essere sempre in auto quando si circola su strada, in originale, per evitare problemi in caso di eventuali controlli e/o posti di blocco (si rischia la multa). Fate attenzione a non smarrire il libretto, è indispensabile per eventuali accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine. In caso di furto o smarrimento, è necessario fare immediatamente la denuncia.

Come trovare il numero di telaio sul libretto di circolazione dell’auto

Il numero di telaio è riportato nell’elenco alla lettera (E). Nella seconda pagina del libretto, in genere nella parte alta, è possibile vedere questa lettera, che indica appunto il numero di telaio del veicolo. Le informazioni contenute in questo documento sono parecchie. I dati sono numerosi e identificano il mezzo e il suo intestatario, se si cerca però esclusivamente il numero di telaio è importante concentrarsi sulla lettera (E). È fondamentale saper leggere i documenti che abbiamo con noi in macchina, soprattutto nel momento in cui veniamo fermati ad un posto di blocco, per evitare di entrare in una sorta di stato d’ansia e agitazione.

Come trovare il numero di telaio del veicolo: altre informazioni

Ci sono purtroppo casi, fortunatamente estremi e non frequenti, in cui non è possibile riuscire a leggere il numero di telaio dell’auto, perché illeggibile o perché vi rendete conto di aver smarrito o distrutto il libretto. Niente panico, si tratta di un dato troppo importante, che resta registrato ed è consultabile sia sui documenti di origine o sulla dichiarazione di conformità (o sul COC) emessi dal costruttore del mezzo, che nell’archivio elettronico del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici e del sistema ACI-PRA (per veicoli che sono soggetti a iscrizione al PRA). Si tratta di portali web che associano il numero di telaio al numero di targa assegnato al mezzo.