Cos’è il camper mansardato e quando sceglierlo

Il camper mansardato viene chiamato così perché ha una sporgenza sopra la cabina di guida, che consente al veicolo di avere uno spazio superiore. È uno dei camper più diffusi sul mercato ed è molto apprezzato per la sua comodità. Non a caso viene scelto dalle famiglie numerose per lo spazio che è in grado di offrire ai passeggeri e ai bagagli.

Quando ci si appresta ad acquistare un mezzo di questo tipo è importante sapere i posti omologati, ovvero la possibilità di trasportare più o meno persone all’interno del camper. Infatti, molte volte, questi non coincidono con i posti letto. Questa differenza si deve al fatto che, essendo dei veicoli molto pesanti, le case produttrici tolgono dei posti omologati per ridurre il loro peso. Proprio per la loro stazza, i camper mansardati consumano parecchio e sono anche più impegnativi da parcheggiare.

Camper mansardato: significato

Il significato di camper mansardato è molto semplice da capire, visto che si tratta di un camper che si riconosce facilmente dagli altri grazie al fatto che la sua cellula abitativa è separata dalla cellula della motrice, anche se congiunta in fase di costruzione del veicolo. Inoltre, la cellula abitativa sormonta anche la cabina di guida, creando una mansarda che offre uno spazio maggiore per alloggiare dei letti. Il camper mansardato è la soluzione migliore per chi vuole un ottimo rapporto tra prezzo, numero di posti e dimensioni contenute.

Camper mansardato compatto

Il camper mansardato compatto abbina le dimensioni compatte con gli ampi spazi di un camper integrato. Questi modelli si caratterizzano per avere una cellula particolarmente alta che permette di installare il letto matrimoniale aggiuntivo senza ricorrere ad alcun meccanismo basculante. Così, la cellula del veicolo rimane compatta, ma lo spazio a bordo e l’abitabilità restano invariati. Con un camper mansardato compatto si guadagna in termini di facilità di manovra dentro e fuori dai campeggi e nelle aree di sosta dei camper.

Camper mansardato: l’altezza

Un camper mansardato si sviluppa in altezza, consentendo al veicolo di rimanere compatto e maneggevole. Proprio l’altezza della cellula del mezzo permette di avere tanto spazio a disposizione e di poter godere a bordo di ambienti ariosi e confortevoli. L’altezza, però, può essere anche un limite per questo tipo di veicoli. Infatti, i camper mansardati hanno, rispetto agli altri tipi di camper, una guidabilità inferiore proprio a causa della mansarda sul vano di guida che esercita una resistenza maggiore al vento. Pertanto, con un mezzo del genere non si può viaggiare a velocità sostenuta e anche il consumo di carburante è notevole.

Camper mansardato: gli interni

Come abbiamo già detto in precedenza, i camper mansardati sono caratterizzati dalla presenza di una mansarda che aumenta lo spazio della cellula abitativa. Proprio grazie alla parte più alta presente in questo tipo di camper, internamente i camper mansardati riescono ad offrire una maggiore comodità ai passeggeri. Gli interni di un camper mansardato sono dotati di ogni comfort: ci sono i letti, il bagno, il vano giorno e tutti i tipi di arredi e mobiletti anche pensili, utili a contenere tutto ciò che serve, dai bagagli ai giochi, dagli utensili per la cucina alle attrezzature sportive. I camper mansardati hanno il vantaggio di poter garantire una maggiore presenza di letti senza nuocere allo spazio interno proprio grazie al fatto che uno o due letti sono posizionati in quota nella mansarda.

Miglior camper mansardato: come sceglierlo

La scelta del miglior camper mansardato da acquistare dipende dalle esigenze di chi lo deve utilizzare e, in particolare, da quante persone dovrà essere abitato il veicolo. In commercio si possono trovare sia modelli usati che nuovi di camper mansardati a 7 posti, a 6 posti, ma anche da 4 posti letto. In genere, però, come abbiamo accennato all’inizio di questo articolo, quando si parla di camper mansardati a 7 posti è facile riscontrare che in effetti i posti omologati dei diversi modelli sono in realtà 6.

Altri aspetti da valutare al momento della scelta del camper sono: il tipo di viaggi che si vogliono affrontare con il veicolo e il budget che si ha a disposizione per considerare l’acquisto di un modello nuovo o usato. Il camper mansardato può essere la soluzione ideale per chi vuole viaggiare comodamente con tutta la famiglia.