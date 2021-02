I 10 accessori indispensabili per un viaggio in camper

editato in: da

Per il 2021 hai deciso di “cambiare vita” e iniziare a viaggiare con il camper? Esperienze uniche e meravigliose, non di certo per tutti. La situazione Covid-19 ha diffuso maggiormente l’idea di questa tipologia di vacanze, in cui ci si può spostare liberamente con il proprio veicolo senza mai cambiare alloggio, che appunto è il mezzo stesso. Ancora non sai bene quali sono gli accessori indispensabili da avere a bordo? Ti aiutiamo noi, abbiamo selezionato per te 10 oggetti tra i migliori, secondo la nostra esperienza.

Luci e fari LED per interno

L’illuminazione interna contribuisce a rendere piacevole e confortevole ogni viaggio in camper. La possibilità di illuminare tutti gli ambienti del veicolo è molto importante, anzi fondamentale per rendere gradevole e accogliente il soggiorno.

Su Amazon abbiamo scelto:

Fornello e barbeque

Fornelli e piani cottura per il camper rendono la vacanza indimenticabile. E quale modo migliore di godersi delle cenette a lume di candele nel proprio camper d’inverno o sotto le stelle d’estate? Tutto cucinato come a casa propria. Se invece vuoi fare una bella grigliata pomeridiana, scegli il miglior barbecue da portare sempre con te.

Tra i migliori che conosciamo:

Ventilatori portatile

Il ventilatore è un accessorio indispensabile per coloro che trascorrono le vacanze estive in camper. Come a casa, quando fa molto caldo, è un accessorio fondamentale.

Tre ottime soluzioni sono:

Riscaldatore portatile

Come il ventilatore, anche questo è un accessorio fondamentale da avere sempre a bordo nel caso in cui si viaggi d’inverno, per non soffrire il freddo delle giornate in cui le temperature scendono parecchio.

Abbiamo selezionato questi per voi:

Aspirapolvere portatile

Altro accessorio assolutamente utile in camper è l’aspirapolvere. Ovviamente il vostro veicolo ha bisogno di essere pulito giornalmente, perché ci mangiate e ci dormite, quindi dovete eliminare la polvere, ma anche sabbia, aghi di pino e altro, soprattutto se siete in vacanza al mare e parcheggiate il vostro camper nella pineta, in campeggio.

Ecco alcune alternative utili:

Pannelli solari

I pannelli solari fotovoltaici sono accessori che servono per immagazzinare l’energia del sole, così da soddisfarne il fabbisogno in camper. Con un pannello solare è possibile aumentare l’autonomia e la disponibilità energetica del mezzo itinerante anche quando non disponi di un allaccio alla corrente elettrica.

Su Amazon puoi scegliere questi:

Tapparella termica per cabina

La tapparella termina è una barriera che divide la cabina del camper dalla cellula, con porta di collegamento con chiusura tramite cerniera. Il divisorio termico è indispensabile, soprattutto d’inverno, per dividere la cellula del camper dalla cabina, che è la parte più fredda non coibentata, con forti dispersioni termiche.

Alcune tra le migliori:

Tendoni per esterno

Per tutti coloro che amano viaggiare in camper, ci sono tendalini, verande, preingressi, teli per l’ombreggiamento e la privacy, per rendere il veicolo sempre efficiente e confortevole, in base alle proprie esigenze.

Potrebbero interessarti:

Tavoli e sedie

Ci sono i classici accessori da campeggio pieghevoli, come tavoli e sedie richiudibili in una valigetta, che occupano pochissimo spazio a bordo ma comodi da utilizzare nell’area camping per mangiare all’esterno con la propria famiglia o gli amici.

Tra questi consigliamo:

Portabiciclette

Ultimo, ma non per importanza, il portabiciclette. Utile per coloro che vogliono viaggiare in camper, spostarsi in diverse località, ma avere sempre la propria bici con sé, per delle piacevoli passeggiata in luoghi inesplorati.

Guarda quelli che abbiamo selezionate per te: