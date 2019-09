Cosa fare quando la sbarra del Telepass non si apre

editato in: da

Una volta arrivati vicini alla sbarra del casello autostradale, nella corsia del Telepass, purtroppo a volte capita che la stessa rimanga bloccata.

Si sente lo squillo del Telepass ma questa non si alza, in genere scatta il momento panico: e adesso che faccio? E se quello dietro mi viene addosso o inizia a suonare il clacson ininterrottamente? La cosa da ricordare, che è fondamentale, è non perdere mai la pazienza e il controllo e soprattutto evitare in ogni modo la retromarcia. È la regola che vale per tutti, che è di vitale importanza per la nostra sicurezza e quella degli altri utenti sulla strada. Quindi se si entra nella corsia per il pagamento del pedaggio autostradale e si rimane bloccati per qualsiasi motivo, capita infatti che la cassa sia fuori servizio o l’autista perda il ticket e molto altro, è vietato uscire in retro, il comportamento è ovviamente sanzionabile.

Si rischia infatti di provocare incidenti anche gravi e le multe sono alte, dai 422 euro con 10 punti in meno sulla patente, a 562.67 euro. Vediamo quindi come ci si deve comportare però se la sbarra non si alza. Distinguiamo anche il viaggio in moto o in auto, visto che c’è chi crede che sulle due ruote basti passare nello spazio laterale di emergenza, dove non c’è chiusura. Sembra una via di fuga ma non lo è, non libera infatti i centauri dal pagamento del pedaggio autostradale, anzi gli stessi riceverebbero la sanzione a domicilio, con anche delle possibili maggiorazioni.

Quindi sia che siate su due ruote che a bordo della vostra vettura, nel caso in cui la sbarra non si alza, dovete fermarvi alla colonnina e premere il tasto per effettuare la chiamata d’emergenza. L’operatore vi risponderà e interverrà per aiutarvi a risolvere il problema. Se il problema è un guasto, sarà l’operatore stesso ad aprirvi la sbarra, se invece il difetto è nel Telepass, allora, attraverso il numero di targa, verrà addebitato l’importo del pedaggio e potrete quindi passare oltre la sbarra. Se invece avete perso il ticket l’attesa è un po’ più lunga, si deve attivare una procedura seguendo sempre le indicazioni dell’operatore. Bisogna dichiarare il casello d’ingresso, altrimenti si dovrà pagare l’importo massimo previsto sull’intera tratta.