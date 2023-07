Controlli auto estate: cosa fare prima delle vacanze

Fonte: 123rf Controllare lo stato degli pneumatici è di fondamentale importanza prima di mettersi in viaggio

Anche se treni e aerei hanno recuperato “quote di mercato” rispetto al periodo pandemico, l’auto resta ancora oggi il mezzo preferito per recarsi in vacanza. Nelle prossime settimane, milioni di italiani si metteranno al volante del loro mezzo per raggiungere la località di villegiatura scelta e rilassarsi per qualche giorno prima di tornare a lavoro.

Che si tratti di un tragitto breve o di un lungo viaggio on the road, è sempre consigliabile far controllare l’auto prima di partire. Trovarsi in strada con l’auto in panne e in attesa del carro attrezzi, a qualche centinaio di chilometri da casa e sotto il sole cocente, non è il miglior modo di iniziare (o concludere) le vacanze. Anche se il rischio di un guasto è sempre dietro l’angolo, ci sono alcuni semplici controlli (anche a costo 0) che ti permetteranno di affrontare il tragitto in auto con maggior serenità.

Controlli auto prima di un viaggio: quali fare

Prima di partire per un lungo viaggio, l’ideale sarebbe sottoporre l’auto a un check-up completo presso il proprio meccanico di fiducia. Specialmente se dall’ultimo tagliando sono passati diversi mesi o qualche migliaio di chilometri. Se, invece, avete fatto il tagliando da poco tempo potrebbe essere necessario fare dei controlli su singoli componenti per esser certi che tutto funzioni correttamente.

Controllo dei liquidi

Il primo punto da smarcare riguarda l’olio motore, il liquido di raffreddamento, il liquido freni e quello del tergicristallo. Controllare lo stato dei liquidi e verificare che il loro livello sia adeguato è fondamentale per esser certi che l’auto possa circolare senza problemi. Nel caso ravvisiate delle problematiche e non sapete come intervenire, rivolgetevi al vostro meccanico di fiducia: lui saprà cosa fare.

Pneumatici

Battistrada; pressioni; eventuali deformazioni o difetti. Sono questi i controlli a cui sottoporre gli pneumatici prima di mettersi in viaggio. Verificate che il livello del battistrada sia adeguato a quanto previsto dal Codice della Strada; che la pressione sia quella consigliata dal produttore del veicolo; e che non ci siano gobbe o bozzi sul fianco e sul tallone.

Freni

Per controllare che l’impianto frenante funzioni alla perfezione dovrete necessariamente recarvi dal vostro meccanico di fiducia. Potrà così controllare che il livello dei liquidi sia a norma, che pasticche e dischi non siano usurati e non ci siano altre problematiche che possano impedirvi di effettuare manovre di emergenza quando richiesto.

Luci e fari

Controllare che le luci e i gruppi ottici dell’auto siano perfettamente funzionanti è di fondamentale importanza. Non solo perché lo prescrive il Codice della Strada e potreste essere chiamati a pagare una multa salata in caso di controllo da parte delle autorità, ma anche per circolare in sicurezza. Se le luci dei freni non dovessero funzionare, ad esempio, le auto che vi seguono potrebbero non accorgersi di una vostra inchiodata, causando così un pericolosissimo incidente.

Impianto di climatizzazione

Affrontare un viaggio in auto in piena estate con un impianto di climatizzazione malfunzionante è fortemente sconsigliato. Il caldo asfissiante ha effetti deleteri sui riflessi e sui livelli di attenzione: potreste essere colti da un colpo di caldo improvviso e perdere il controllo del mezzo. Prima di partire è più che consigliabile verificare il corretto funzionamento del climatizzatore auto, facendolo ricaricare se necessario e sostituendo il filtro antipolline.