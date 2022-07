Offerta imperdibile per avere un sicuro risparmio alla guida

Le migliori offerte su Amazon per i compressori auto

Ne abbiamo parlato in differenti occasioni – ed è importante più che mai saperlo – in un periodo come questo, in cui il prezzo della benzina è salito alle stelle ormai da mesi. La corretta pressione delle gomme dell’auto è indispensabile per viaggiare in sicurezza, è vero, ma anche per risparmiare sui costi del carburante.

Per viaggiare in macchina è indispensabile sapere quali sono tutti i più utili consigli e accorgimenti per riuscire a spendere meno e prestare più attenzione ai consumi. Lo abbiamo visto proprio poche ore fa, oltre a imparare a caricare i bagagli nel miglior modo possibile, per risparmiare spazio, è fondamentale anche sapere quali sono le tattiche per ottimizzare la spesa relativa al carburante, visti i costi odierni.

Pressione delle gomme: come risparmiare sui costi del carburante

Tenere sotto controllo la pressione delle gomme significa anche risparmiare sui costi della benzina; aspetto più importante che mai, visto e considerato il prezzo del carburante oggi che, dall’inizio del 2022, è salito alle stelle. La corretta pressione degli pneumatici dell’auto tiene sotto controllo i consumi, perché influenza le performance di guida e l’aderenza sul manto stradale.

Segui anche altri consigli utili per risparmiare benzina e gasolio:

evita frenate brusche e accelerazioni repentine;

non forzare mai il motore, guidando con la marcia giusta, senza mandarlo su di giri;

tieni il motore fermo durante soste e fermate, nonostante il caldo e la necessità di tenere l’aria condizionata accesa (durante l’estate).

Un segreto per tenere sempre la pressione delle gomme al livello raccomandato dalla Casa e quindi risparmiare sui costi del carburante quando si viaggia in auto? Avere sempre con sé un compressore. Scopri quelli in offerta oggi su Amazon, occasioni da non perdere.

Compressore ad aria universale Amazon

Il primo compressore che presentiamo in offerta in questi Amazon Prime Day 2022, il 12 e 13 luglio, è Amazon Basics – Compressore ad aria, compatto e portatile, con borsa per trasporto. Ideale per gonfiare le gomme dell’auto, si collega alla presa accendisigari della macchina e ha una potenza di 12 V.

È l’ideale per pneumatici con pressione massima nominale di 10,34 bar ed è dotato di cavo di alimentazione di 3 metri e di tubo dell’aria da 60 cm che arriva facilmente a tutti gli pneumatici. Il compressore per gomme di Amazon Basics ha un manometro digitale di facile lettura e luce a LED per facilitare le operazioni di gonfiaggio in ogni situazione. È provvisto della funzione di spegnimento automatico e consente la selezione molto semplice dei valori preimpostati, oltre a fermarsi automaticamente alla pressione desiderata.

È stato progettato per l’automobilista di tutti i giorni, è un compressore compatto e portatile, da 12 Volt e viene venduto con la sua borsa per il trasporto. È il dispositivo indispensabile per mantenere sempre la pressione degli pneumatici ottimale, favorendo quindi una maggiore durata, una resa chilometrica migliore, una guida più sicura e un buon risparmio di carburante.

Il compressore ad aria di Amazon Basics occupa poco spazio, rende molto semplice il gonfiaggio delle gomme, soprattutto prima della partenza per le vacanze estive, ma anche per i controlli periodici, senza doversi recare presso un’officina specializzata o una stazione di servizio.

Compressore per pneumatici: gonfiaggio in 2 minuti

L’alto dispositivo che consigliamo è OSRAM TYREinflate 2000, una pompa per pneumatici compatta e ricaricabile con Luce LED, alimentazione via USB e che rende possibile il gonfiaggio degli pneumatici dell’auto in soli due minuti. Presenta un design compatto e leggero e la pratica funzione torcia.

È dotato di display digitale retroilluminato con funzione di memoria, che mostra i valori di pressione in BAR, kPA e PSI. Inclusi nella consegna anche adattatore, cavo USB, supporto per bici e borsa per la conservazione. Il compressore vanta la funzione auto-stop e si ferma automaticamente quando le gomme raggiungono la pressione impostata. Con il cavo USB incluso, l’OSRAM TYREinflate 2000 è ricaricabile e non è necessaria una presa da 12V per l’alimentazione, è ideale anche per biciclette, scooter e moto.

Il compressore è leggero e compatto e può essere portato ovunque, basta riporlo nella sua borsa di stoccaggio inclusa e trasportarlo con sé nel vano portaoggetti dell’auto. Offre anche la funzione power bank, quindi diventa un pratico caricabatterie per dispositivi elettronici, come lo smartphone.