Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Uomo felice in auto: compressore gomme in offerta imperdibile

La pressione delle gomme dell’auto è uno degli aspetti che merita maggiore attenzione. È un argomento che abbiamo trattato più volte, una pressione delle gomme errata compromette la stabilità e la sicurezza del veicolo, e aumenta anche i consumi di carburante.

Sicurezza a bordo

Prima di ogni viaggio è bene controllare la pressione delle gomme, l’ideale sarebbe fare la verifica almeno una volta al mese, facendo particolarmente attenzione alla corrispondenza delle coppie anteriori o posteriori.

Lo strumento che devi avere in auto

Il compressore è chiaramente il miglior strumento per gonfiare le gomme dell’auto e riportarle alla pressione esatta. Grazie ai compressori portatili oggi in commercio, è possibile fare il lavoro autonomamente, senza l’intervento di alcun professionista.

Con gli strumenti portatili – leggeri, compatti e facili da usare per chiunque – è possibile gonfiare le gomme in qualsiasi luogo e momento.

Come si usano i compressori portatili

Praticamente chiunque potrebbe essere in grado di usare un compressore portatile per gonfiare le gomme della sua auto e riportarle alla pressione desiderata. Mai più viaggi con gli pneumatici sgonfi, mai più rischi e pericoli.

I compressori portatili sono molto semplici da usare e consentono di scegliere il livello di pressione desiderato e necessario.

Come gonfiare le gomme dell’auto:

impostare la pressione desiderata sul display dell’apparecchio;

applicare l’ugello del compressore, da cui fuoriesce l’aria, alla valvola della ruota;

dopo pochi secondi, il compressore inizierà a gonfiare le gomme in automatico.

I modelli digitali, quando raggiungono la pressione desiderata, si fermano da soli, in modo da evitare i rischi di un gonfiaggio eccessivo o di una bassa pressione degli pneumatici.

Alcuni compressori portatili dispongono anche di display con illuminazione a LED integrata per selezionare con estrema facilità la pressione di gonfiaggio desiderata.

Il compressore portatile per eccellenza: oggi in offerta per te

Xiaomi ha realizzato il compressore digitale di emergenza Portable Air Pump, un apparecchio compatto, facile da trasportare e non ingombrante, che può essere un alleato fondamentale per quelle situazioni inaspettate che possono interrompere lo spostamento da casa all’ufficio oppure il viaggio per raggiungere la tanto desiderata destinazione delle vacanze.

Stiamo parlando di Xiaomi Mijia Compressore Aria Portatile 2 – nuovo 2023 Portable Air Pump per auto, moto, bici, scooter e palloni. Lo strumento ideale, oggi proposto su Amazon con un imperdibile sconto del 21% sul prezzo di listino. Puoi risparmiare più di 12 euro sull’acquisto.

Si tratta della nuova generazione del dispositivo che, rispetto alla precedente, ottimizza i dettagli, migliora la struttura interna, con un forte motore magnetico ad alta potenza.

Aumenta così la velocità di gonfiaggio (circa +25%), bastano solo 8 minuti per riempire uno pneumatico vuoto.

È dotato di un nuovo adattatore per la testa a connessione rapida, per un montaggio facile e veloce dell’ugello e di un’ampia gamma di accessori per soddisfare le più svariate esigenze: è possibile gonfiare quindi gomme di auto, SUV, moto, scooter, ma anche palloni, materassini e altre strutture gonfiabili.

È compatto e leggero, in modo da poterlo portare con sé ovunque senza doverlo collegare a una presa di corrente, è dotato di luce LED ed è silenzioso. Perfetto per tutti.