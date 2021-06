Compressore di emergenza per gomme sgonfie a causa del caldo estremo

editato in: da

L’estate è alle porte e l’ondata di caldo improvvisa inizia a mettere a dura prova la nostra auto o moto. Il motore può soffrire a causa dell’innalzamento della temperatura, mentre le gomme possono iniziare a sgonfiarsi per lo stesso motivo e a perdere così le caratteristiche che le rendono efficienti e sicure. Xiaomi ha pensato proprio a questo quando ha realizzato il compressore digitale di emergenza Portable Air Pump, un apparecchio compatto, facile da trasportare e non ingombrante, che può essere un alleato fondamentale per quelle situazioni inaspettate che possono interrompere il nostro spostamento da casa all’ufficio oppure il viaggio per raggiungere la tanto desiderata destinazione delle nostre vacanze.

La sicurezza alla guida

Prima di metterci in viaggio è sempre bene controllare la pressione delle gomme perché, se queste sono troppo sgonfie, il rischio è ben più alto di quello di una foratura dovuta ad un’usura eccessiva del battistrada o ad un aumento del consumo di carburante visto che l’attrito fa compiere al veicolo uno sforzo maggiore. Il grosso pericolo è quello relativo alla sicurezza. Una differenza di pochi decimi di bar tra le ruote poste sullo stesso asse (anteriore o posteriore) può compromettere il controllo dell’auto ed essere causa di sbandate.

Per questo motivo è consigliato controllare la pressione dei pneumatici almeno una volta al mese, facendo particolarmente attenzione alla corrispondenza delle coppie anteriori o posteriori. Controlli periodici più frequenti sono consigliati invece nei periodi di cambio delle temperature o quando queste raggiungono valori molto elevati, come durante l’estate. Controlli eccezionali con un semplice compressore portatile sono invece raccomandati se dovessimo avvertire difficoltà a controllare la direzione del veicolo in marcia.

Xiaomi Portable Air Pump

Il compressore digitale di emergenza di Xiaomi è perfetto per gonfiare le ruote di auto, moto e bici, ma anche per palloni e materassini gonfiabili. Quindi, oltre agli imprevisti legati al veicolo, è in grado di darci una mano anche per piccole emergenze molto frequenti durante l’estate.

Le dimensioni ridotte e la leggerezza lo rendono facile da trasportare anche durante lunghi viaggi in moto. Inoltre, per funzionare non ha bisogno di essere collegato ad una presa di corrente, ma ha un’autonomia di ricarica che gli permette di gonfiare fino a 5 pneumatici prima di aver bisogno di una nuova ricarica. Il gonfiaggio completo di uno pneumatico può avvenire in appena 6 minuti. Questo è il tempo necessario per superare l’ostacolo e ripartire in sicurezza.

Il compressore digitale di emergenza Xiaomi Portable Air Pump può essere acquistato su Amazon. La qualità del prodotto, la sua compattezza, il fondamentale e rapido aiuto che può offrire in inaspettate e fastidiose situazioni di emergenza, lo hanno reso uno degli oggetti più venduti della categoria.