Come trovare l’auto parcheggiata: il metodo infallibile

Fonte: iStock I migliori prodotti Amazon: localizzatore GPS per trovare l'auto nel parcheggio

È capitato almeno una volta nella vita anche a te di aver parcheggiato l’auto nella rimessa di un grande centro commerciale, di un ospedale o un enorme silos in tutta fretta, senza guardare numeri, colori e ogni riferimento che ti aiuti poi a ritrovarla in fretta.

Ebbene, quando arriva il momento di tornare alla macchina, terminate le proprie faccende personali: panico! Dove l’ho messa? Vuoto totale. E passi minuti, che diventano anche ore, a cercare la tua auto. Abbiamo la soluzione adatta a te: il localizzatore GPS.

Localizzatore GPS per auto: addio panico nel parcheggio

Si tratta di uno strumento ad alta precisione, che è in grado di comunicarti in qualsiasi istante dove si trova la tua auto (e non solo) e che può essere davvero molto utile alla maggior parte di noi.

Ormai conduciamo uno stile di vita frenetico, siamo sempre di corsa, facciamo (purtroppo) troppe cose sovrappensiero, e spesso ci dimentichiamo pure dove abbiamo parcheggiato l’auto. In genere comunque si tratta di uno strumento compatto e molto facile da installare, in grado di tracciare con cura la tua posizione e di registrare ciò che accade, aumentando anche la sicurezza della propria auto.

Localizzatore con tracciamento in tempo reale

Salind 11 GPS – Localizzatore GPS per auto, moto e molto altro.

Calamita incorporata per un fissaggio sicuro, batteria di lunga durata, GPS Tracker con tracciamento in tempo reale. Il dispositivo Salind 11 è disponibile su Amazon a un prezzo super conveniente. Il dispositivo è dotato di SIM card integrata che si collega alla migliore rete disponibile.

Configurazione e installazione molto facili, è possibile tracciare l’auto in tempo reale in pochi minuti. Questo localizzatore GPS è dotato di un potente magnete che permette il fissaggio in auto anche come antifurto.

Il dispositivo dà la possibilità di impostare diversi allarmi in caso di: batteria scarica, vibrazione o superamento del limite di velocità. Tutti gli allarmi possono essere facilmente configurati tramite l’App e il Finder Portal. La batteria può durare fino a un mese, senza preoccuparsi della ricarica continua. È possibile comunque controllare lo stato della batteria in qualsiasi momento e impostare un allarme per segnalare quando la batteria è scarica.

Localizzatore GPS e antifurto per auto

PAJ GPS Allround Finder 2023 GPS – Localizzatore GPS per auto, moto, anziani, bambini e molto più.

GPS tracker in tempo reale e antifurto con pulsante SOS per emergenza. Include una scheda SIM che si connette sempre alla rete migliore, grazie alla sua facile installazione e configurazione, servono pochissimi passaggi per iniziare l’uso.

Il dispositivo ha dimensioni compatte, è più leggero e ha un design ottimale. Si può portare comodamente in auto, in moto, in borsa o dove preferisci. La batteria dura circa 20 giorni con un monitoraggio attivo e fino a 60 giorni in modalità standby (che si attiva quando il tracker è fermo).

È possibile ricevere diverse notifiche, come quella di entrata/uscita da una zona preimpostata o in caso di batteria scarica. Il tracker ha anche un pulsante SOS da usare in caso di emergenza. I vantaggi della localizzazione online includono un tracciamento accurato. Tutti gli allarmi e le funzioni possono essere impostati facilmente attraverso l’app, con differenti possibilità di abbonamento.

Il localizzatore di chiavi

Se perdi spesso le chiavi della macchina o di casa e non riesci a trovarle tra le migliaia di cose che hai in giro, allora questo è il dispositivo che fa per te.

Localizzatore remoto Trova Chiavi: JTD Wireless Key Finder Tracker RF Item Locator con torcia a LED e supporto base. Nella confezione si trovano un trasmettitore e quattro ricevitori.

È necessario premere i pulsanti codificati a colori per localizzare gli oggetti smarriti a cui viene applicato il localizzatore, il segnale acustico e i flash conducono l’utente a ritrovare gli oggetti smarriti. Si tratta di strumenti molto facili da usare e da azionare.

Il raggio di trasmissione arriva fino a 30 metri di distanza. Il trasmettitore ha anche una pratica torcia a LED incorporata, utile al buio. Il “cercatore di chiavi” è particolarmente adatto per persone anziane, il trasmettitore è rimovibile dalla base e può essere portato con te per trovare i tuoi oggetti smarriti.