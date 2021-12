Come togliere velocemente il ghiaccio dal vetro della vostra auto

Un’ondata di gelo artico è arrivata su Nord e Centro Italia in questi giorni. Molti si sono trovati a dover raschiare il ghiaccio dal parabrezza della propria auto, un’operazione che può richiedere molto tempo e che può diventare una bella seccatura, specialmente prima di andare al lavoro con un freddo intenso e i minuti contati. È ovvio, però, che non è possibile mettersi alla guida senza aver sciolto il ghiaccio, soprattutto per una questione di sicurezza: la visibilità, infatti, sarebbe praticamente pari a zero e i tergicristalli non funzionerebbero.

In tutti questi casi, c’è una soluzione rapida per rimuovere il ghiaccio che si forma di notte sulle nostre automobili quando la temperatura scende sotto lo zero: lo spray per scongelare il parabrezza. Questo genere di spray funziona grazie all’alcool isopropilico e al glicole etilenico, una miscela che è in grado di sciogliere in pochi istanti lo strato di ghiaccio che ricopre parabrezza, finestrini e lunotto posteriore delle vetture.

Come funziona e quali vantaggi ha lo spray antighiaccio

E’ sufficiente agitare la bomboletta e spruzzare lo spray sul parabrezza ghiacciato da una distanza di circa 20-30 cm: la patina di ghiaccio si scioglierà immediatamente. Se il ghiaccio è particolarmente resistente, vi consigliamo di spruzzare una maggior quantità di il prodotto e lasciare agire alcuni istanti finché il ghiaccio diventa morbido e trasparente. A quel punto è possibile azionare le spazzole tergicristallo.

Acquistando lo spray, con una spesa minima, eviterete così di dover impregnare i guanti, o, peggio, le vostre mani nel ghiaccio gelido. E, soprattutto, eviterete di perdere molto tempo prima di mettervi alla guida, un fatto non da poco nelle giornate lavorative, dove già il tempo stringe e il traffico è intenso. Lo spray antighiaccio è quindi il prodotto ideale da tenere sempre in macchina a portata di mano e pronto all’uso per ogni evenienza

Il migliore spray antighiaccio

Svegliarsi al mattino con il freddo e l’auto completamente ghiacciata è un’esperienza da brivido. In tutti i sensi. Con un buon spray antighiaccio, però, il problema auto si può risolvere in maniera rapida. Il migliore spray per rapporto qualità/prezzo è il Ma-Fra Not Ice Power, che costa poco ed è un prodotto di ottima qualità: la sua formula concentrata, infatti, rispetta ogni parte dell’auto e combatte il problema dei tergicristalli incollati dal ghiaccio. Potete trovare il Ma-Fra Not Ice Power su Amazon, cliccando l’immagine qui sotto.

I migliori prodotti auto per l’inverno

Con l’arrivo di freddo, gelo e neve, l’auto ha bisogno di maggiori cure. Esistono sul mercato diversi prodotti utili per risolvere i problemi legati alle basse temperature, senza dimenticare la manutenzione del veicolo e soprattutto la sicurezza quando si è alla guida. Su Amazon ci sono tante offerte sui prodotti auto per l’inverno. Qui potete trovare facilmente: