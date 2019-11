Come prenotare il parcheggio on-line a Malpensa

editato in: da

Sebbene l’aeroporto internazionale di Malpensa sia il più grande della Lombardia, parcheggiare la propria auto prima di una partenza può essere difficoltoso. Per evitare di perdere troppo tempo nella ricerca di un parcheggio adeguato in cui posteggiare la propria automobile in assoluta sicurezza, e magari di perdere il volo, è sempre meglio documentarsi in anticipo.

Un’ottima notizia per chi è in partenza dall’areoporto di Malpensa, è che lo scalo è fornito di numerosi parcheggi custoditi, situati a distanza variabile. Se però si intende essere certi di trovare un parcheggio custodito e all’interno dell’aeroporto, bisogna sapere che esiste la possibilità di prenotarlo in anticipo e per tutto il tempo per cui occorre. Prenotare in anticipo è davvero semplice e immediato.

Per acquistare il proprio parcheggio è necessario cercare on-line l’official store degli aeroporti di Milano. Il servizio si chiama ViaMilano Parking, e utilizzandolo si potrà usufruire di moltissimi vantaggi. Acquistando il parcheggio in anticipo, ad esempio, ci si troverà già nell’aeroporto e si avrà accesso diretto all’areostazione. Insomma il massimo della comodità e del risparmi di tempo.

Oltre al vantaggio di parcheggiare all’interno dello scalo, la prenotazione on-line comporta per l’utente anche molti altri benefici. Si può scegliere tra quindici tipologie di parcheggi di cui ben sei al coperto. L’assistenza è disponibile per ben 365 giorni all’anno. Inoltre si possono tenere le chiavi con sè e non esiste nessuna attesa per la navetta. Le tariffe non variano in alta stagione.

Prenotare un parcheggio all’areoporto di Malpensa è davvero semplicissimo. Basta entrare nell’officialstore e selezionare la voce parcheggio. Il sistema permette di scegliere tra vari aeroporti, selezionando quello di proprio interesse è possibile inserire il periodo in cui si vuole posteggiare l’auto, scegliendo le date e gli orari. La ricerca riporta i risultati con tutti i parcheggi disponibili per le date indicate insieme ai relativi prezzi.

Immagini: Depositphotos