8 consigli per organizzare al meglio gli spazi nel tuo garage

Il garage è la zona della casa che in genere lasciamo per ultima quando mettiamo tutto in ordine, e spesso infatti diventa un caotico ripostiglio. Tanti usano il box auto come ‘stanza’ in cui riporre tutti gli oggetti che non si usano quotidianamente, che vengono accumulati alla rinfusa, magari in scatoloni impilati in qualche angolo. Quando poi serve un determinato oggetto, trovarlo diventa praticamente un’impresa impossibile. Vediamo quindi come organizzare il garage e sistemarlo con tutti i trucchetti più utili.

Paracolpi

I paracolpi sono fondamentali nel garage, per evitare che le portiere urtino sulle pareti del box auto e si danneggino. In genere sono dei grossi adesivi in tessuto gommato, che vengono fissati in maniera molto semplice al muro o al soffitto, per proteggere anche il portellone posteriore della macchina.

Ganci per garage e supporti per bici

I supporti per bici sono un’ottima soluzione per evitare di lasciare le due ruote sul pavimento, esistono degli speciali ganci a muro o delle rastrelliere. Questo consente di risparmiare spazio nel box auto e di riporre le biciclette in ordine. Grazie ai ganci e ai supporti da muro si evita di occupare inutilmente lo spazio calpestabile, se già il garage è piccolo, ma di avere comunque ogni oggetto sempre a portata di mano. (Su Amazon trovi anche i migliori portabici per auto, leggi i nostri consigli)

Banco da lavoro pieghevole

Il banco da lavoro può essere utile per chi ha la passione del bricolage o qualsiasi altro hobby che richiede l’utilizzo di attrezzi. In questo caso, puoi sistemare la tua area da lavoro in garage, innanzitutto usando un pannello per dividerla dallo spazio in cui parcheggi l’auto. I banchi da lavoro in commercio sono di tantissime tipologie, ci sono quelli fissi, più robusti, o pieghevoli, per spazi angusti.

Porta attrezzi fissi e mobili

È possibile utilizzare dei pannelli porta attrezzi fissi o mobili per il proprio garage. Per gli strumenti più piccoli si possono usare dei cassetti o dei contenitori, ma il pannello a muro è sicuramente la soluzione ottimale per organizzare il garage e tenerlo in ordine.

Scaffali e armadi

Scaffali e armadi sono senza dubbio lo strumento più veloce e versatile per lo stoccaggio degli attrezzi e di altri oggetti che teniamo in garage. È necessario scegliere il materiale più giusto in base all’ambiente; scaffali e armadi in legno sono sicuramente più accoglienti e belli, ma con l’umidità potrebbero danneggiarsi. Il metallo o la resina sono il materiale più indicato per il box auto.

Mensole da parete e contenitori sul soffitto

Altra soluzione utile per riporre oggetti e attrezzi in garage sono le mensole da installare alle pareti, che non occupano molto spazio e sono funzionali, permettendo di eliminare tutte le cose appoggiate a terra. Esistono anche le scaffalature sospese e dei binari che possono aiutare a sistemare i contenitori sul soffitto in sicurezza, per riporvi gli oggetti che si usano stagionalmente, come le decorazioni di Natale.

Lampade a LED

Fondamentale anche l’illuminazione del garage, quindi bisogna stabilire che lampade servono per illuminare la zona di lavoro. Una volta definita la grandezza dello spazio, è bene decidere quale lampada usare, quelle a LED sono tra le più consigliate. (Abbiamo visto insieme anche come scegliere le lampadine per l’auto)

Wall box di ricarica per auto elettriche

Che cosa sono le wall box? Le colonnine di ricarica domestica che sembrano delle scatole a muro e sono stazioni personali che servono per il rifornimento di energia alle auto elettriche. Attenzione a seguire le regole dettate dalla Legge italiana. Innanzitutto è obbligatoria l’adozione del Modo 3 per garantire la sicurezza. L’installazione della wall box deve essere fatta da un elettricista esperto in materia.