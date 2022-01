Come igienizzare correttamente tutte le superfici dell’auto

Purtroppo l’epidemia di Covid-19 sembra non darci tregua. E così, dopo le svariate ondate e le varianti Alfa, Beta, Delta e Gamma, nell’ultimo periodo si è aggiunta anche Omicron, l’ultima nata, che purtroppo ha rovinato le festività natalizie a moltissimi italiani. Tanti coloro che sono risultati positivi proprio a cavallo tra Natale e Capodanno, altrettanti quelli costretti in quarantena per aver avuto contatti con soggetti positivi.

Questa situazione è davvero frustrante, siamo tutti preoccupati per la nostra salute e quella dei nostri cari, ovviamente, oltre che per la situazione economica di un Paese che, a causa di lockdown e quarantene forzate, va a rilento. Non possiamo ovviamente fare miracoli per evitare i contagi, ma possiamo stare attenti e, oltre a indossare sempre la mascherina, anche disinfettare le superfici che tocchiamo quotidianamente, come quelle interne della nostra auto.

Sanificare l’auto per evitare nuovi possibili contagi

Uno dei più grandi accorgimenti per cercare di arginare i contagi è quello di mantenere le mani sempre correttamente igienizzate e pulire e disinfettare più spesso anche gli interni dell’auto, in modo da viaggiare in sicurezza, senza avere paura di ammalarsi. Questo vale per tutti, ma soprattutto per coloro che hanno trasportato in auto persone che sono risultate successivamente positive al Covid. Non è chiaro infatti il periodo di incubazione del virus e la capacità di trasmissione della malattia in quel lasso di tempo.

Mettere l’auto in sicurezza è una nostra responsabilità, sempre. E lo è sia per noi, sia per gli altri, soprattutto se trasportiamo bambini e anziani e/o soggetti fragili. Si parla molto di Omicron oggi, la nuova variante, bisogna stare attenti: pare infatti che i sintomi siano leggeri, ma che la possibilità di essere contagiati e contagiare sia molto più alta, dal minimo contatto.

Il migliore igienizzante per auto anti Covid-19

Da due anni a questa parte i prodotti in commercio per disinfettare e igienizzare le mani e le superfici – sia domestiche, che dell’auto e altre – sono aumentati in maniera esponenziale. Oggi è possibile trovare detergenti di ogni tipo e per ogni esigenza, ma attenzione: leggere sull’etichetta se si tratta di igienizzanti e disinfettanti conformi alle direttive anti Covid.

Per l’auto il nostro consiglio è quello di evitare prodotti con alcol, che possono danneggiare la pelle e altri tessuti, ma di utilizzare detergenti sicuri e pratici come quello che vi proponiamo di seguito, che potete trovare su Amazon. È ottimo per tutte le superfici e non ha bisogno di risciacquo.

Lo Spray Purificante per Climatizzatori Auto

Non finisce qui, è importante sanificare (per quanto sia possibile) anche l’aria che respiriamo. Su Amazon potete trovare quest’ottimo prodotto, che pulisce e purifica il climatizzatore della vostra vettura. È in grado di neutralizzare i cattivi odori, è facile, veloce e sicuro da utilizzare e rilascia all’interno dell’abitacolo una fresca fragranza di talco.

Le mascherine FFP2 certificate CE da tenere in auto per ogni esigenza

Attenzione a proteggervi sempre, in qualsiasi circostanza. Per farlo, usate le mascherine FFP2, controllate sempre che siano certificate CE, per garantire la vostra massima sicurezza. Di seguito riportiamo queste divise in pacchi da 30, certificate e made in Italy, rispettano il regolamento UE 425/2016 e i requisiti della norma tecnica EN 149:2001 A1:2009. Leggere e comode con capacità filtrante BFE ≥99%

Un altro modello sempre conforme alla normativa, con design a 5 strati e con capacità filtrante BFE ≥99%.

La scelta può altrimenti ricadere sulle seguenti mascherine FFP2 blu small, adatte per i bambini, imballate e sigillate singolarmente.