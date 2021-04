Come funziona il bagno del camper

editato in: da

Le misure minime consigliate per progettare il bagno di un camper sono in genere 70×70, spesso si adottano anche soluzioni 70×140, dove poter anche ricavare il piatto doccia. Esistono delle soluzioni con sistema di perimetro variabile, ma vediamo come sistemare al meglio il bagno di un van per ottimizzare gli spazi e la funzionalità.

Bagno in camper: il piatto doccia

Si tratta di uno degli elementi fondamentali, meglio se realizzato con un materiale leggero e facilmente pulibile. Le dimensioni devono essere discrete, per non ostruire il passaggio. Ricordati di acquistare un tappetino antiscivolo per evitare di cadere e uno in spugna invece per non bagnare ovunque quando esci dalla doccia.

Bidet e lavandino

Chiaramente il bagno di un camper ha dimensioni ridotte, quindi si opta per evitare di installare il bidet, sostituito con un idroscopino, che è quella doccetta igienica con pulsante di erogazione dell’acqua che occupa meno spazio rispetto a un sanitario e si collega a un miscelatore o a un rubinetto. Anche il lavabo per le mani deve essere di piccole dimensioni e installabile al muro, senza mobili o supporti che occupano spazio.

Il WC per il camper

Ci sono vari modelli tra cui scegliere:

WC integrato con scarico a cassetta, in genere si trova nel bagnetto dei veicoli più moderni, non si può smontare ma ha una cassetta di scarico, che di solito si può estrarre dal fianco esterno;

WC portatile (porta potti) usato nei mezzi più datati. La parte superiore contiene l’acqua pulita per lo scarico, quella inferiore la sporca;

WC integrati o chimici di varie dimensioni;

WC Nautico o integrato con scarico a terra, non ha la cassetta estraibile.

Quali sono i migliori accessori salvaspazio

Per il camper, e quindi il suo bagno, le parole d’ordine sono salvaspazio e praticità. Quali sono quindi gli accessori indispensabili:

la piantana per appoggiare gli asciugamani, da collocare in bagno, dove non ostruisce il passaggio, con uno o più bracci;

gli appendini per salviette più piccole, ci sono anche quelli a ventosa, per evitare di fare buchi;

il portarotolo per carta igienica, lo scopino e tutti gli accessori meno ingombranti possibile;

il dispenser per il sapone liquido, classico o a muro;

il saliscendi per doccia, indispensabile, pratico e economico per il bagno del camper, consente a tutti di lavarsi con comodità;

diverse mensole, se c’è la possibilità di installarle sono l’ideale per ottimizzare il più possibile gli spazi e riporre diversi prodotti e oggetti; comodissima quella angolare per doccia, dove appoggiare i prodotti per la detersione in maniera ordinata.

Bagno del camper, come renderlo accoglienti nonostante gli spazi ridotti

Il bagno di un camper è chiaramente molto più piccolo di quello tradizionale di casa. Questo non significa che bisogna trascurarlo e renderlo poco accogliente; anzi, è possibile dargli un tocco di personalità e aggiungere dei dettagli per farlo risultare meno freddo e quasi come quello di casa: