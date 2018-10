Come convertire auto diesel Euro 3 in Euro 5

editato in: da

Oggi sono entrate in vigore le nuove norme antinquinamento previste dall’accordo delle regioni che si affacciano sulla Pianura Padana.

Il progetto antismog prevede il blocco della circolazione delle auto diesel Euro 3 in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, con regole non omogenee, volte a ridurre le emissioni e il conseguente inquinamento. Sono ben 3 milioni le auto interessate da questo provvedimento, per questo motivo molti si chiedono se c’è un’alternativa possibile alla rottamazione della propria vettura.

E l’alternativa c’è. È necessario rivolgersi a un centro specializzato che si occupi di queste operazioni particolari. Di cosa stiamo parlando? Della possibilità di trasformare la propria macchina, ritenuta oggi inidonea, da Euro 3 a Euro 5, in modo da rispettare le normative vigenti in materia. Le officine autorizzate provvedono all’installazione del filtro antiparticolato FAP, collaudato presso la Motorizzazione Civile, con conseguente aggiornamento del libretto di circolazione.

Ci si chiede se è meglio usare un filtro nuovo oppure uno rigenerato, con il secondo si riesce a risparmiare più del 50% ed è comunque garantita la qualità del prodotto, visto che la tecnologia che permette la rigenerazione dei filtri antiparticolato garantisce il ripristino della funzionalità pari a valori vicini al 98% rispetto a quelli nuovi.

I filtri vengono chiaramente puliti con macchinari brevettati, che vanno ad eliminare ogni detrito in profondità, tutto ciò che viene prodotto dalla combustione dell’olio lubrificante. I dispositivi FAP in oggetto vengono posti in forni a 600° C, una temperatura che genera la combustione dei residui nei canali, non variando le peculiarità dei materiali nobili che ci sono nel sistema di filtraggio. Dopo di che il filtro viene inserito in una cabina, in cui i flussi di aria compressa spingono all’esterno gli eventuali depositi rimasti.

A fine lavoro, vengono effettuati i test e misurati i nuovi valori registrati, segnati su un certificato che attesta tali informazioni prima e dopo la rigenerazione. Questo documento viene consegnato al cliente a garanzia, di un anno o 40.000 km, del lavoro svolto, che solitamente avviene in 48 ore al massimo. Ogni veicolo, che sia un’auto, un bus, un mezzo agricolo o industriale, può subire questa conversione ecologica da Euro 0, 1, 2, 3 in Euro 5, per uniformarsi alle nuove normative vigenti in tema di emissioni dei motori diesel in circolazione.