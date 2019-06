Come attivare il promemoria bimbo in auto di Waze

editato in: da

L’arrivo dell’estate (e il conseguente aumento delle temperature) fa purtroppo rima con il dramma dei bambini dimenticati in auto.

In questa ultima settimana di giugno, la prima realmente calda della stagione tardo primaverile-estiva, si sono già registrati due casi del genere. E solo il pronto intervento delle forze dell’ordine ha evitato che si trasformassero in tragedia. Se a questo si uniscono i ritardi in cui è incappata la legge che rende obbligatorio l’utilizzo di seggiolini “smart” dotati di sistema d’allarme, si ottiene un quadro piuttosto preoccupante.

Fortunatamente, c’è un sistema totalmente gratuito e semplice da utilizzare che consente di mettere al sicuro la vita dei bambini. E, volendo, anche quella degli amici a quattro zampe che viaggiano con noi in auto d’estate. Si tratta del sistema “Promemoria bimbo in auto” presente tra le opzioni e gli strumenti di Waze, app-navigatore di proprietà di Google. Proprio come ci dice il nome, questa tecnologia avvisa della presenza di bambini a bordo.

Il grande vantaggio di questo sistema è che funziona praticamente con tutti gli smartphone oggi in circolazione (Waze può essere scaricata gratuitamente sia dall’App Store per iPhone sia dal Play Store per dispositivi Android) e non richiede nessun dispositivo aggiuntivo per funzionare. Come detto, completamente a costo 0 e con la certezza di ricordarsi del proprio bambino che viaggia in auto con noi. Non appena giunti a destinazione, infatti, Waze ci ricorderà della loro presenza con una notifica sonora, così che sarà impossibile abbandonarli all’interno del veicolo sotto al solleone.

Attivare la funzione, indipendentemente dal fatto che si possegga un iPhone o uno smartphone Android, è piuttosto semplice. Dopo aver scaricato l’app dallo store, effettuate il login (sfruttando, magari, le credenziali di Facebook, Google o altri sistemi di social login) e pigiate sull’icona a forma di lente d’ingrandimento. Nella finestra che si apre scegliete poi l’icona a forma di ingranaggio in alto a sinistra e, tra le voci visualizzate a schermo, premete su Impostazioni. Premete poi su Promemoria e infine su Promemoria bimbo in auto. Tra le varie opzioni disponibili, anche quella di registrare una nota vocale personalizzata, così da dirvi da soli quello che state per dimenticare. A questo punto non vi resta che attivare l’opzione e tornate alla schermata iniziale.