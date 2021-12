Pericolo neve, le catene per auto più facili da montare

Con l’arrivo dell’inverno, lo sappiamo bene, arriva anche il freddo e la possibilità (in alcune zone) di nevicate. Per questo motivo, la legge italiana obbliga ad avere con sé in auto le dotazioni invernali (catene da neve a bordo o pneumatici invernali), dal 15 novembre al 15 aprile. Nel caso in cui la strada sia coperta di neve e/o ghiaccio, allora le catene sono la scelta migliore. Vediamo tutto quello che bisogna sapere a riguardo e le migliori in vendita.

Catene da neve: uno strumento fondamentale per la sicurezza alla guida

Le catene per le gomme sono uno strumento davvero utile in auto contro neve e ghiaccio. Se la neve si accumula sulla carreggiata e il ghiaccio rende il percorso difficoltoso, duro e scivoloso, le catene aumentano sensibilmente la presa delle ruote sulla strada e garantiscono un elevato standard di sicurezza per guidare senza rischi. Con le intemperie invernali, infatti non si può scherzare: chi vive nel nord Italia o in zone montane sa bene cosa significa provare l’esperienza di guidare su strade innevate. Le catene, inoltre, sono un’alternativa valida, sicura ed economica agli pneumatici invernali,

Come evitare le multe con l’obbligo di catene

Come abbiamo anticipato, la legge italiana obbliga gli automobilisti a installare gli pneumatici invernali sulla vettura o a tenere a bordo le catene da neve dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022. L’obbligo vale sui tratti stradali e autostradali maggiormente soggetti al rischio di precipitazioni nevose, dove è presente l’apposita segnaletica.

Attenzione: in caso di insolvenza rispetto alle disposizioni previste dall’articolo 6 del Codice della Strada, sono previste sanzioni che variano da 85 euro a 338 euro sui tratti autostradali e dai 41 euro ai 169 euro su quelli comunali. Oltre alla sanzione è prevista anche la decurtazione di tre punti sulla patente.

Per chi non ha gli pneumatici invernali, dunque, le catene da neve sono uno strumento assolutamente indispensabile da tenere in auto durante la stagione invernale per la propria sicurezza e per evitare le multe salate e la decurtazione dei punti dalla patente. In base a quanto prescritto dalla legge, le catene devono essere omologate e avere l’etichetta con marchio CE, a garanzia di funzionalità e resistenza, come queste che vi consigliamo noi.

Le catene da neve per auto più facili da montare

Una cosa importante da dire riguardo le catene da neve è che, negli anni, rispetto ai primi dispositivi ‘rudimentali’ del passato, si sono molto evolute nella tecnica e nei materiali utilizzati. Oggi vengono infatti realizzate e distribuite catene sempre più sottili e senza i tipici elementi circolari rigidi, che si usavano invece in passato. Si usano dei particolari in gomma che rendono le catene maneggevoli e che agevolano il montaggio e lo smontaggio, da sempre l’incubo degli automobilisti durante la stagione invernale. È fondamentale prestare attenzione quando si devono comprare le catene da neve, devono infatti essere scelte a seconda del proprio veicolo e della misura del cerchio.

Su Amazon abbiamo trovato catene da neve di qualità facili da montare. Il primo modello è il VIP RD9. La confezione contiene due pezzi, guanti e kit di catenelle per la riparazione. Sono realizzate con anelli da 9 mm, chiusura autobloccante e tenditore in gomma.

Il secondo modello che proponiamo è il Goodyear 77907 G9, a montaggio rapido con tensionatore autobloccante e disponibile in differenti misure, per ogni esigenza. È il modello classico a rombo a montaggio rapido, offerto ad un ottimo prezzo su Amazon.

