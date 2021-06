Il caricabatterie che fa resuscitare l’auto in offerta col Prime Day

editato in: da

La batteria dell’auto o della moto può in ogni momento lasciarvi a piedi. C’è un prodotto in offerta su Amazon, al prezzo di circa 55 euro in questi giorni di Prime Day, che potrebbe farvi lasciare tranquilli in caso di emergenza.

Si tratta del caricabatterie automatico portatile NOCO GENIUS5EU che può essere usato con tutti i tipi di batterie da 6 volt a 12 volt anche quelle agli ioni di litio. Dalle auto alle imbarcazioni sino ai trattori è compatibile con veicoli di vario genere.

La presenza di un sensore termico integrato rileva la temperatura ambientale e modifica la ricarica al fine di evitare il sovraccarico in condizioni di clima torrido e il sottocarico in condizioni di clima freddo. Include anche un sistema di riparazione automatica che rileva la solfatazione e la stratificazione acida, ripristinando le batterie danneggiate.

Facile da usare lo abbiamo testato su batteria da 70 Ah di un’auto ferma in garage da quasi un mese, in meno di un’ora ha portato la carica al 100%. La nostra batteria era decisamente a terra e la funzione modalità forzata aiuta proprio in quei casi in cui la batteria da ricaricare è al di sotto di un 1 volt.

Il prodotto viene provvisto di una staffa da fissare al muro in modo da rendere più comodo l’applicazione del mantenitore quando lasciate in garage il mezzo a caricare. Soprattutto i suoi molti accessori rendono questo prodotto estremamente completo ad ogni situazione lo vogliate sottoporre.

Piccoli difetti i cavi rosso/nero sono un po’ corti (mezzo metro/un metro in più sarebbe l’ideale) e le pinze per il collegamento ai poli della batteria sono ben fatti ma la molla non chiude molto forte.