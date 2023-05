Car wrapping: come personalizzare (e proteggere) l’auto

Fonte: Carrozzeria Granelli

Grazie alle nuove tecnologie è finalmente possibile personalizzare la propria auto utilizzando il car wrapping, una procedura che permette di rivestire totalmente o parzialmente il mezzo con una pellicola senza dover ricorrere alla verniciatura.

Car wrapping, l’idea per cambiare il look dell’auto

Il bello del car wrapping è che consente di personalizzare al massimo l’estetica della propria auto con disegni, effetti visivi e colorazioni diverse rispetto alle vernici classiche.

“Wrappare” l’auto significa dare personalità e carattere, giocando con finish e tonalità, per poi rimuovere la pellicola e cambiare look alla vettura ogni volta che si vuole.

Per ottenere un risultato eccellente è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti del settore. La carrozzeria Granelli a Curno (Bergamo), ad esempio, offre servizi e riparazioni per auto di lusso, realizzando il car wrapping per i clienti che vogliono distinguersi. Un trattamento che regala la straordinaria possibilità di cambiare il colore della propria auto in modo conveniente e rapido senza necessità di una riverniciatura.

Le grafiche e i colori fra cui scegliere sono tantissimi, con la possibilità di creare trame personalizzate e ideare uno styling unico. Il livello di personalizzazione è altissimo, così tanto che la pellicola si può applicare anche solo su alcuni dettagli come il cofano, il tetto o gli specchietti laterali, per rendere davvero unica la vettura. E quando ti sei stancato del look dell’auto? Puoi sempre cambiarlo con facilità, ristabilendo l’aspetto originale e ideando un nuovo styling.

I migliori trattamenti per l’estetica dell’automobile

Negli ultimi anni sono nati numerosi trattamenti per rendere l’automobile sempre più protetta per mantenere l’estetica. Il sogno di qualsiasi proprietario è mantenere la bellezza dell’automobile come al momento dell’acquisto.

Il trattamento in Nanolex, ad esempio, dura dai sei ai dieci anni e regala alla carrozzeria, alla fanaleria e alle parti in plastica durevolezza e resistenza massima agli agenti atmosferici. Il Nanolex garantisce idrorepellenza, proprietà antimacchia, resistenza al degrado atmosferico e durevolezza, resistenza e lucentezza della vernice. Il trattamento infatti è particolarmente efficace per proteggere dalla luce solare e dall’ozono grazie alle connessioni inorganiche che impediscono l’assorbimento della luce ultravioletta.

Grazie alla sua capacità di rigenerarsi nel caso di escoriazioni è la soluzione migliore per proteggere e mantenere la carrozzeria dell’automobile senza che il passare del tempo ne lasci gli inevitabili segni.

Il servizio, disponibile nella carrozzeria Granelli, consiste nell’applicazione di un agente di rivestimento inorganico a componente unico che permette di creare un rivestimento sottile, brillante e resistente. L’ideale per rendere la vettura immune a calcare, usura, escrementi, resina e polvere, celando piccoli graffi e donando una lucentezza senza precedenti.

Non solo, la carrozzeria Granelli è anche installatore ufficiale della pellicola protettiva antigraffio LLumar. Un rivestimento garantito per dodici anni che previene la comparsa di bolle, le crepature e lo scolorimento. Rende l’auto resistente a screpolature, ingiallimenti e macchie, consentendoti di viaggiare e guidare senza preoccupazioni e con la certezza che la carrozzeria resterà sempre perfetta.

La pellicola infatti si autorigenera in caso di graffi o piccole scalfitture causate dai sassi, resistendo persino al pietrisco. Si può applicare su tutta la carrozzeria oppure usare per proteggere alcuni dettagli come fari, cofano, bordi porta, battitacco, maniglie, minigonne, specchietti retrovisori laterali, parafango, soglia di carico bagaglio e molto altro.