Capodanno in montagna: come guidare sulle strade gelate

Fonte: iStock - M_a_y_a Strade gelate in montagna: cosa fare prima di partire e come guidare sulla neve

Quello di quest’anno sarà un Capodanno piuttosto mite: l’anticiclone africano porterà ancora alta pressione e temperature al di sopra dello zero pressoché in tutta Italia, con valori massimi compresi tra i 5 gradi di Bolzano e gli oltre 19 di Firenze, Roma e Cagliari.

Chi avrà la fortuna di passare l’ultima notte del 2022 in località di montagna, però, farà bene a rispolverare i cari vecchi consigli su come guidare sulla strada ghiacciata o in presenza di neve per godersi l’arrivo dell’anno nuovo senza temere pericoli o fastidiosi imprevisti.

Strade gelate: cosa fare prima di partire

Le strade ghiacciate o innevate rappresentano una delle insidie più difficili da gestire, soprattutto per gli automobilisti che non sono avvezzi a inverni particolarmente rigidi. Quando il freddo si palesa all’improvviso, in particolare, alcune componenti della vettura vengono sottoposte a un notevole stress, che rischia di comprometterne il corretto di funzionamento.

La prima cosa da fare se ci si sta preparando per un Capodanno in montagna, o in località in cui si prevede che le temperature scenderanno sotto lo zero, è quindi quella di preparare la propria auto seguendo semplici accorgimenti che possono fare la differenza.

Soprattutto se l’automobile non viene rimessa in garage per la notte, è di fondamentale importanza controllare lo stato della batteria e il grado di pulizia dei vetri, di fari e frecce: tra riscaldamento e luci che vanno accese sin dalle prime ore del pomeriggio, la stagione fredda implica uno sforzo aggiuntivo per la batteria dell’auto, e contribuisce all’accumulo di sporco su indicatori di direzione e fari. Prima di partire, quindi, è bene controllare il voltaggio della batteria e verificare che i vetri di frecce e fanaleria siano abbastanza puliti da rendere la vettura ben visibile anche in caso di nebbia e maltempo.

È una buona pratica, quando si viaggia in inverno, portare con sé in ogni caso – oltre a catene o calze da neve – i cavetti per collegare la batteria, o in alternativa dotarsi di un caricabatterie intelligente, tra i must da avere in auto in tutte le stagioni.

L’antigelo resta comunque il più importante alleato del motore in caso di neve e basse temperature: controllare quindi il livello del liquido nel radiatore, soprattutto se si guida un’auto diesel, è l’ultima cosa da fare prima di salire in auto e dirigersi finalmente verso la destinazione del Capodanno.

Capodanno in montagna: come guidare sulla neve

Guidare su strade ghiacciate o innevate presenta diversi inconvenienti: lo spazio di frenata raddoppia, le ruote possono bloccarsi e slittare, l’ABS rischia addirittura di diventare un “nemico”, allungando ancora di più le frenate.

Temperature basse e fondo sdrucciolevole richiedono una guida molto attenta, soprattutto nelle ore buie: è necessario vedere bene gli ostacoli e il fondo stradale, che può nascondere insidie pericolosissime e quasi invisibili come il ghiaccio nero. Ciò è vero soprattutto sulle strade di montagna, nella parte della carreggiata che resta in ombra durante il giorno, sui cavalcavia e in prossimità dei cantieri stradali, dove il ghiaccio fa più fatica a sciogliersi.

Quando si guida sul ghiaccio la parola d’ordine è delicatezza: l’approccio migliore per affrontare una strada di montagna innevata prevede partenza dolce e velocità il più possibile costante. Le curve e le frenate vanno eseguite con estrema gradualità, soprattutto in discesa, quando il rischio di sbandare diventa più elevato.

Affondare il piede sul freno, in presenza di strada ghiacciata, è controproducente e pericoloso, poiché rischia di innescare il bloccaggio delle ruote e lo slittamento. La cosa migliore da fare è quella di selezionare la marcia più alta disponibile, per andare a sfruttare il freno motore: scalare marcia, soprattutto in discesa, resta il metodo di frenata più sicuro ed efficiente quando si guida su terreni scivolosi o sdrucciolevoli. Sul ghiaccio, in sostanza, i freni vanno usati il meno possibile.

Volendo avere a disposizione una sorta di mantra da tenere a mente durante il tragitto, sono quattro i principi fondamentali da invocare e rispettare per raggiungere la propria destinazione in tranquillità: distanza di sicurezza, velocità costante, marce alte e delicatezza in ogni manovra.