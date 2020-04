Cambio gomme: quando farlo per evitare brutte sorprese

editato in: da

Controllo pressione pneumatici: le foto

Dopo un periodo di fermo prolungato dell’auto, per una ripartenza sicura, è bene controllare i pneumatici.

In particolare è importante verificare l’usura della propria gomma. Il pneumatico di un’auto nuova ha una profondità di partenza del battistrada di circa 8-9 mm. Per legge, è possibile guidare con gli stessi pneumatici, finché questi non abbiano raggiunto una profondità del battistrada pari a 1,6 mm ma è consigliabile, per una questione di sicurezza, sostituire comunque gli pneumatici una volta raggiunti i 3 mm e i 4 mm.

Pirelli consiglia quali sono i cinque controlli da fare per evitare qualsiasi rischio nel momento in cui si riprende la guida della propria auto dopo questo periodo di fermo.