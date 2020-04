Obbligo cambio gomme: cosa fare ai tempi del coronavirus

editato in: da

Quello del cambio gomme da invernali ad estive è un dubbio che sta attanagliando molti automobilisti in questo periodo di quarantena. Come noto nel periodo tra il 15 aprile e il 15 maggio scatta l’obbligo della sostituzione degli pneumatici invernali.

Ovviamente il cambio gomme non rientra tra le attività consentite per uscire di casa salvo per chi si sposta per lavoro che ha il diritto di sostituire le gomme invernali della propria auto con quelle estive anche durante il periodo di quarantena.

Cosa fare allora? Il Governo non ha dato direttive in merito anche se è ipotizzabile una proroga sino a metà giugno del termine ultimo del 15 maggio ma non c’è nulla ancora di ufficiale.

Come abbiamo già spiegato in questo articolo su Virgilio Motori, pur essendo sconsigliato dal punto di vista tecnico, nessuna norma obbliga a circolare d’estate con le gomme estive. Dunque, è possibile circolare nella stagione calda con le gomme termiche purché l’indice di carico e il codice di velocità dello pneumatico invernale siano uguali a quelli che troviamo sulla carta di circolazione del veicolo.

Quindi coloro i quali montano pneumatici invernali con codice di velocità pieno, cioè conforme a quello riportato in carta di circolazione, possono procedere alla sostituzione dei loro pneumatici anche in tempi successivi.

L’indice di velocità è un codice alfabetico, attraverso il quale viene indicata la velocità massima a cui uno pneumatico può viaggiare. È riportato sul fianco dello pneumatico ed è riportato nella carta di circolazione del veicolo: ad esempio nella sigla 215/55 R17 94H, il codice di velocità è rappresentato dalla lettera H.

Ovviamente il nostro consiglio è quello di montare le gomme estive appena questo periodo di emergenza sanitaria sarà terminato. E’ bene ricorda infatti che con temperature da 10 a 30 gradi una gomma estiva vi permette di ridurre notevolmente lo spazio di frenata rispetto ad una invernale.