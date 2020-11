Cambio gomme in zona rossa: ecco la risposta

editato in: da

Cambio gomme: quando montare gli pneumatici invernali

Molti cittadini si stanno chiedendo se possono recarsi dal gommista per effettuare il classico cambio gomme da estive ad invernali dopo l’ultimo Dpcm del Governo che ha suddiviso le regioni d’Italia in base al loro livello di criticità.

Come noto entro il 15 novembre 2020 per legge è necessario fare il cambio degli pneumatici estivi con quelli invernali, oltre alla normale sostituzione di quelli usurati o danneggiati.

In base alle limitazioni previste (il nuovo DPCM consente in ogni caso la prosecuzione delle attività produttive tra cui rientrano quelle professionali/artigianali come il montaggio e smontaggio di pneumatici), le associazioni di settore (Assogomma Aniasa, Airp, Cna e Federpneus) hanno redatto un documento dove è indicato a cittadini e operatori specializzati cosa è possibile fare. Molto importante è prenotare e far prenotare sempre l’appuntamento presso l’officina specializzata.

In merito al cambio gomme le associazioni di categoria fanno sapere che è possibile recarsi dal gommista a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dal DPCM 3 novembre 2020.

Cambio gomme in zona gialla

I soggetti ubicati nelle cosiddette zone “gialle” potranno recarsi dal gommista per usufruire di servizi non sospesi, nonché per comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.

Cambio gomme in zona arancione

I soggetti ubicati nelle cosiddette zone “arancioni” potranno recarsi dal gommista per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune, nonché per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.

Cambio gomme in zona rossa

I soggetti ubicati nelle cosiddette zone “rosse” potranno recarsi dal gommista se in grado di dimostrare solo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute (non si può invocare la necessità di usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune).