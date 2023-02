Cambiare batteria dell’auto da soli: le offerte migliori

Fonte: 123RF Batteria auto: come scegliere quella nuova

La batteria dell’auto ha un compito di estrema importanza per il funzionamento del veicolo stesso, serve innanzitutto per l’avviamento e poi per l’utilizzo dei vari componenti elettronici.

Durante la guida si ricarica, è vero, ma la sua durata non è illimitata; col passare del tempo, oppure a causa del freddo o di soste prolungate, la batteria può scaricarsi più velocemente. Quando arriva alla fine del suo ciclo di vita deve essere sostituita. Come scegliere il prodotto giusto.

Batteria auto: quale scegliere

Ogni modello e tipo di auto necessita di una batteria apposita, bisogna considerare la capacità della batteria stessa, in base alle componenti che deve alimentare e al motore che equipaggia il mezzo.

Sul manuale d’uso dell’auto e sull’etichetta della batteria stessa è possibile leggere tutti i valori da conoscere quando si deve comprare un nuovo elemento per la sostituzione.

Anche le dimensioni sono fondamentali, in genere i prodotti sono della stessa identica misura, ma è bene prestare attenzione, soprattutto se vi affidare a batterie di marchi non noti.

Come sostituire la batteria dell’auto

È possibile sostituire la batteria dell’auto anche autonomamente, ma se avete paura di sbagliare e non lo avete mai fatto, fatevi aiutare da un esperto o portate la macchina dal meccanico per l’intervento.

Come procedere:

prima di tutto spegnete l’auto e i vari consumatori elettrici. Durante l’interruzione della corrente alcuni componenti saranno resettati, quindi bisognerà impostare poi nuovamente l’orologio e simili;

aprite il cofano e rimuovete il cappuccio di protezione della batteria, per vedere bene tutti i morsetti e i poli. Attenzione: è fondamentale seguire l’esatto ordine di rimozione dei morsetti dai poli: prima staccate il morsetto di massa (usate una chiave normale) e poi gli altri;

togliete la batteria auto dal suo supporto, in genere bastano uno o due bulloni;

se la batteria è ancora fissata, cercate le altre viti con l’aiuto del manuale d’uso;

staccate la batteria e rimuovetela dall’auto.

Attenzione allo smaltimento: portatela presso un’officina specializzata o in un centro di riciclaggio.

Come installare la batteria nuova:

seguite gli stessi passaggi di prima, ma nell’ordine inverso;

inserite la batteria nel suo supporto e fissatela;

attaccate i cavi ai poli. Anche in questo caso rispettate l’ordine del fissaggio: prima il morsetto al polo positivo, poi il morsetto di massa al polo negativo.

Il consiglio per aumentare la durata della vostra batteria è lubrificare i poli con prodotti appositi che potete trovare in commercio, molto consigliato soprattutto prima dell’inverno. Infine controllate che la batteria funzioni correttamente, avviate il motore e verificate che alimenti tutti gli altri componenti.

Batteria auto: quale prodotto scegliere

Vi consigliamo alcuni dei migliori prodotti che potete trovare su Amazon, verificate sempre prima che siano compatibili con la vostra automobile.

Varta C22 Blue Dynamic 552400047 – Batteria avviamento, 12 V, 52 Ah, 470 A

Le batterie VARTA Blue Dynamic sono ideali per i veicoli con equipaggiamento standard, senza sistema start-stop. Questo modello è ideato per auto con fabbisogno energetico medio, potenza di avviamento superiore, disponibile in 25 modelli di diversa capacità, CCA e dimensione.

Bosch S4E05, batteria per auto, 60A/h, 640A, tecnologia EFB, adattato per auto con sistema start-stop

Prestazione: 60A/h, 640A, 12V – Dimensioni: 242 x 175 x 190 mm

Potenza ottimale di avviamento, flusso di corrente ottimizzato della griglia brevettata PowerFramel, materiale attivo ottimizzato e avviamento affidabile anche in caso di temperature sfavorevoli.

Utilizzate l’identificazione del veicolo per confermare la compatibilità della batteria.

Batteria auto originale Speed L150-12V 50 Ah 450 A, lunghezza 207 mm – larghezza 175 mm – altezza 190 mm, con 2 anni di garanzia certificata SMC.

Per verificare la compatibilità è sufficiente confrontare misure e amperaggio con quelle della batteria della vostra auto.