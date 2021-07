Autonomia auto elettriche: i consigli per aumentarla durante l’estate

editato in: da

Soprattutto durante l’estate, l’automobilista alla guida della sua vettura elettrica dovrebbe prestare maggiormente attenzione ad alcuni comportamenti distratti e a cattive abitudini, che potrebbero consumare più in fretta l’energia a disposizione e quindi rendere l’auto ‘meno autonoma’.

Vediamo quali sono i migliori consigli per non sprecare nemmeno un briciolo di ricarica della batteria dell’auto elettrica in estate.

Il primo in assoluto è quello di rinfrescare l’auto usando la tecnica del precondizionamento. Cosa significa? Cerchiamo di spiegarlo bene perché è davvero uno dei consigli più efficaci, nonostante purtroppo spesso non venga preso in considerazione. Bisognerebbe rinfrescare gli interni dell’auto mentre è collegata alla rete per la ricarica, in modo da aumentare l’autonomia della batteria.

Per farlo nel modo corretto, è necessario gestire i tempi nel dettaglio; quindi attivare il precondizionamento una decina di minuti prima che la ricarica sia completa, alcune ore dopo l’inizio dell’operazione. Per farlo nel momento opportuno, è possibile impostare il timer per l’accensione del condizionatore, così non si può sbagliare di un secondo (con i veicoli moderni spesso è tutto gestibile tramite app da smartphone).

Non è comunque l’unico accorgimento da tenere presente, elenchiamo i principali, riassumendo i consigli utili per non sprecare l’energia della propria auto elettrica durante l’estate: