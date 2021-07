Auto usate ma come nuove: tutto sul programma Ford Approved

editato in: da

Quando è il momento di acquistare un veicolo, molti consumatori si fermano davanti a un bivio: automobile nuova o usata? Questo è il dilemma.

Non esiste una risposta valida per tutti, ma si possono valutare vantaggi e svantaggi. Naturalmente, bisogna fare alcune considerazioni: dalla destinazione d’uso del mezzo al budget. Inoltre, è importante anche conoscere le principali promozioni attive. E a tal proposito, parleremo anche del programma Ford Approved, caratterizzato da uno slogan dal significato lampante: “l’usato che sembra uscito dalla fabbrica”. Vediamo quindi come orientarsi nella scelta e quali sono caratteristiche e vantaggi dell’iniziativa Ford.

Automobile usata o nuova: cosa scegliere

Quando ci si trova a decidere se acquistare un’auto nuova o usata, i pro e i contro più diffusi sono i seguenti. Un’automobile nuova è più affidabile e sicura, perché appunto è appena uscita dalla fabbrica, non ha una storia, un vecchio proprietario e non ha chilometri alle spalle. Solitamente è più innovativa rispetto ai modelli precedenti ed è caratterizzata da basse emissioni. Molti veicoli hanno anche dei sistemi di sicurezza, assistenza alla guida, sensori di parcheggio di ultima generazione, che rendono il prodotto davvero esclusivo.

Allo stesso tempo, ha un prezzo più alto di un’automobile usata e il suo valore di mercato cala vertiginosamente già dopo alcuni mesi dall’acquisto. D’altra parte, i concessionari prevedono dei finanziamenti ad hoc per aziende e privati, che permettono di gestire al meglio una spesa così importante. Ciò non è sempre possibile se si acquista un’auto di seconda mano, soprattutto da un privato.

Sicuramente l’automobile usata è meno sicura perché non è garantita e ha una storia alle spalle, ma allo stesso tempo ha un costo più conveniente e il suo valore rimane pressoché stabile nel tempo.

L’ideale sarebbe trovare un’automobile davvero sicura e affidabile, ma ad un prezzo ragionevole. Ford Approved offre una soluzione a questa esigenza.

Ford Approved: caratteristiche e vantaggi

Il programma ideato da Ford permette di acquistare un’automobile usata come fosse nuova. Ciò è possibile grazie a una serie di garanzie. Innanzitutto, coinvolge davvero tanti modelli d’auto della rinomata casa produttrice: B-Max, C-Max Fiesta, EcoSport, Kuga e tanti altri.

Tutte le auto sono sottoposte a 75 aree di intervento, che vanno dal controllo della carrozzeria, alle ruote, al motore e, naturalmente, alle parti elettriche e innovative. L’obiettivo è offrire un prodotto eccezionale e assicurare un’esperienza d’uso senza paragoni.

I vantaggi sono diversi. Innanzitutto, le vetture sono coperte da 12 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. A ciò si aggiunge un’assistenza H24 valida in tutta Europa.

Tutte le vetture hanno massimo 5 anni di vita, inclusi i veicoli aziendali che hanno viaggiato per meno di 6 mesi. Tutti sono in pronta consegna. Inoltre, hanno percorso non più di 120.000 chilometri e sono state controllate da tecnici specializzati.

Nonostante il veicolo sia paragonabile a un’auto nuova appena uscita dalla fabbrica, il prezzo è nettamente inferiore, quindi molto vantaggioso. Inoltre, Ford e Ford Credit mettono a disposizione programmi di finanziamento studiati su misura per offrire la massima soddisfazione.

Sul sito ufficiale ford.it è possibile consultare tutte le offerte e scoprire le caratteristiche del programma. Basta contattare online l’azienda e, con l’aiuto di un esperto, sia privati che aziende potranno trovare l’auto ideale per le proprie esigenze.