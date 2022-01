Come funzionano le auto per disabili

Procedere alla scelta e all’acquisto di un’auto per disabili è una questione molto importante, che merita di essere approfondita in modo tale da arrivare preparati. Oltre a essere un investimento a livello economico occorre scegliere il mezzo giusto in base alle proprie specifiche esigenze e necessità, vostre oppure dei vostri cari, bisognosi di cure, di assistenza e di un mezzo di trasporto speciale.

Ormai sul mercato esiste una vasta gamma di auto per disabili tra le quali scegliere, fornite di diversi strumenti altamente tecnologici al fine di permettere guida e trasporto in totale sicurezza. Scopriamo tutte le caratteristiche che un’auto per disabili deve possedere, gli incentivi previsti, i prezzi e i modelli più interessanti sul mercato.

Auto per disabili: gli incentivi

Prima di passare alle caratteristiche e ai modelli delle auto per disabili ricordiamo che grazie alla Legge 104 è possibile acquistare un’auto per disabili pagando l’IVA al 4%. Si può beneficiare di questa agevolazione in caso di acquisto di una vettura a benzina fino ai 2000 cc di cilindrata e fino a 2.800 cc nel caso di un motore diesel. All’IVA agevolata al 4% si aggiunge l’ulteriore incentivo della detrazione IRPEF al 19% fino a 18.075,99€. Le auto per disabili inoltre sono esenti dal pagamento del bollo.

Auto per disabili: caratteristiche e allestimenti

Le auto idonee a essere utilizzate da persone con disabilità motorie si possono distingue in due grandi gruppi:

auto per guida disabili ;

; auto per trasporto disabili.

In caso di gravi o parziali disabilità motorie è obbligatorio per legge dotare la propria vettura di specifici equipaggiamenti, al fine di rendere possibile, e soprattutto sicuro, l’utilizzo del mezzo stesso, sia per la guida in prima persona che per il semplice trasporto dei soggetti. Tra le dotazioni più comuni rientrano:

comandi al volante per freno, acceleratore e cambio marce (compreso il selettore in caso di cambio automatico;

per freno, acceleratore e cambio marce (compreso il selettore in caso di cambio automatico; comandi a controllo vocale ;

; gru per il trasferimento del soggetto dalla carrozzina al sedile;

del soggetto dalla carrozzina al sedile; sollevatori per il trasferimento, se in presenza di veicoli con tetto alto;

per il trasferimento, se in presenza di veicoli con tetto alto; pianali ribassati per aumentare sicurezza, confort e praticità;

per aumentare sicurezza, confort e praticità; stampe e scivoli per l’ingresso della carrozzina all’interno.

Tutti questi interventi, e molti altri ancora più specifici a seconda dei casi particolari, sono tutti considerati speciali. Tendenzialmente un’auto con queste modifiche è da ordinare direttamente alla casa automobilistica.

Auto per guida disabili

I modelli più interessanti e particolarmente adatti ad accogliere le modifiche richieste per permettere di guidare in totale sicurezza ai disabili sono:

Fiat 500X . Il crossover Fiat gode di un notevole spazio interno ampiamente modificabile secondo le specifiche esigenze della persona. I prezzi partono dai 21.000€;

. Il crossover Fiat gode di un notevole spazio interno ampiamente modificabile secondo le specifiche esigenze della persona. I prezzi partono dai 21.000€; Fiat Tipo . Questa berlina unisce il notevole spazi interni a rifiniture di pregio e il prezzo base parte dai 18.750€;

. Questa berlina unisce il notevole spazi interni a rifiniture di pregio e il prezzo base parte dai 18.750€; Renault Clio. L’utilitaria della casa francese permette innumerevoli modifiche ideali alle persone con disabilità, con un costo base di 16.400€ e la possibilità di scegliere tra varie motorizzazioni.

Auto per trasporto disabili

Se invece la persona non ha la possibilità di guidare autonomamente ma ha la sola necessità di essere trasportata per usufruire di cure o servizi, è comunque possibile acquistare vetture idonee al trasporto disabili usufruendo delle agevolazioni previste. Ecco i modelli più interessanti sul mercato di auto per il trasposto disabili:

Opel Combo . Il multispazio tedesco nasce come veicolo commerciale ma può essere agevolmente trasformato in veicolo per trasporto disabili. Disponibile nella versione a passo lungo o a passo corto, può ospitare fino a 7 passeggeri e ha un costo base di 23.355€;

. Il multispazio tedesco nasce come veicolo commerciale ma può essere agevolmente trasformato in veicolo per trasporto disabili. Disponibile nella versione a passo lungo o a passo corto, può ospitare fino a 7 passeggeri e ha un costo base di 23.355€; Dacia Dokker . L’abitacolo ha una capienza importante e ha la particolarità di utilizzare una rampa a scomparsa, per un prezzo altamente competitivo che parte dai 13.900€;

. L’abitacolo ha una capienza importante e ha la particolarità di utilizzare una rampa a scomparsa, per un prezzo altamente competitivo che parte dai 13.900€; Peugeot Rifter. Con un prezzo base di 22.500€ coniuga il pianale ribassato a una rampa di alluminio e a un sistema di ritenuta, per agevolare il più possibile l’ingresso della carrozzina.

Visti i prezzi, il consiglio che ci sentiamo di dare è comunque quello di fare anche un’opportuna ricerca anche tra le auto per disabili usate, in quanto anche in questo caso è possibile beneficiare degli incentivi previsti dalla Legge 104, nonché dell’esenzione dal pagamento del bollo auto.

Acquistare un’auto per disabili usata vi consente di trovare mezzi già equipaggiati e idonei a un costo che può essere anche nettamente inferiore a quelli nuovi. Tra i migliori modelli di auto per disabili che più di frequente si possono trovare nel mercato dell’usato ricordiamo: