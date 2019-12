Auto nuova o noleggio, cosa è meglio

editato in: da

Usare l’auto senza pensieri? Ecco il noleggio a lungo termine

Altroconsumo ha fatto un’analisi delle principali offerte di noleggio a lungo termine presenti sul mercato, quindi da 30 a 36 mesi, e di quelle di acquisto di auto di grossa cilindrata e city car, sia con pagamento a rate che senza.

Il confronto fatto ha l’obiettivo di determinare se oggi sia meglio acquistare un’auto nuova oppure optare per un noleggio a lungo termine con una rata che comprende praticamente tutto, quindi anche l’assicurazione e la manutenzione. L’unico obbligo è che alla fine dei tre anni si deve restituire la vettura alla società di noleggio.

Vediamo quindi nel dettaglio cosa è emerso dalla ricerca effettuata da Altroconsumo. Il noleggio a lungo termine è adatto a professionisti e imprese, soprattutto grazie alle agevolazioni fiscali. Pare però che anche i privati ne stanno molto usufruendo, è quasi come una moda oggi in Italia. Infatti l’aumento di queste soluzioni nel Bel Paese nell’ultimo anno ha registrato un +20%, le immatricolazioni di auto per il noleggio a maggio sono state ben 33.353, questo dimostra quindi che le persone che decidono di optare per questa soluzione che tra l’altro possiamo definire ‘all inclusive’ sono sempre più.

Arval, ALD automotive, Lease Plan e Leasys sono le maggiori società presenti sul mercato contattate da Altroconsumo, che ha analizzato quindi le varie condizioni assicurative e contrattuali per comprendere se e quanto convenga il noleggio auto rispetto all’acquisto di una nuova vettura. L’analisi si è focalizzata principalmente sul paragone dei costi che è necessario affrontare nello stesso periodo di tempo.

Il noleggio a lungo termine, secondo i dati e le informazioni (pubblicati su InTasca) che sono stati raccolti e pubblicati, conviene principalmente quando parliamo di auto di grossa cilindrata, perché sono anche quelle che vengono deprezzate nel minor tempo. Le citycar invece sono in grado di mantenere il loro valore economico sul mercato per periodi più lunghi, quindi conviene anche comprarle nuove.

La conclusione è che il costo del noleggio auto comprende anche assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria, ma comunque nel valutare la convenienza del noleggio a lungo termine è necessario tenere presente che il locatario è responsabile di tutto quel che succede al veicolo, che resta di proprietà della società di locazione.